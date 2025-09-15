Cote d'Ivoire: Coopération Nord-Sud - Shenzhen inspire la transformation digitale du MCLU

Le Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme (MCLU), Bruno Nabagné Koné, a entamé ce dimanche 14 septembre 2025 une mission stratégique d'immersion à Shenzhen, en Chine, à l'invitation du Gouvernement municipal de cette ville pionnière en matière de haute technologie.

À la tête d'une délégation d'experts de son département, le ministre prend part à une série de rencontres avec des entreprises de référence mondiale, dont le géant Huawei. Cette étape sera marquée par la signature d'un accord de coopération visant à accélérer la transformation digitale des services du MCLU et à renforcer les échanges technologiques entre la Côte d'Ivoire et la Chine.

Le programme prévoit également des visites de sites et de solutions innovantes développées à Shenzhen, notamment dans le domaine de la gestion foncière et de l'habitat social. Ces échanges devraient permettre de s'inspirer des expériences chinoises en matière de planification urbaine, de logement abordable et de simplification des procédures administratives.

Pour Bruno Koné, cette mission s'inscrit dans la vision du gouvernement ivoirien de rendre les services publics plus accessibles, modernes et efficaces. La digitalisation des procédures foncières, longtemps perçues comme complexes et sources de lenteur, constitue une priorité pour rapprocher l'administration des citoyens et dynamiser le secteur immobilier.

En s'ouvrant aux innovations de Shenzhen, véritable vitrine de la réussite technologique chinoise, le MCLU entend poser un jalon décisif dans la modernisation du service public ivoirien. Cette démarche témoigne de la volonté du pays de renforcer la coopération Nord-Sud et de bâtir des partenariats stratégiques pour répondre aux défis de l'urbanisation et du logement.