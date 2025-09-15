Cote d'Ivoire: Gendarmerie mobile - Le Général Alassane Fadiga galvanise les unités

Le Commandant de la Gendarmerie Mobile, le Général de Brigade Alassane Fadiga, a effectué, les mercredi 10 et jeudi 11 septembre 2025, une tournée d'inspection des unités de la Légion de Gendarmerie Mobile à Daloa. Cette visite de terrain s'inscrit dans le cadre de sa mission de suivi, d'encadrement et de renforcement des capacités opérationnelles des forces placées sous son commandement.

Un exercice grandeur nature dans le Haut-Sassandra

Dès son arrivée, le Général Fadiga a présenté ses civilités au Préfet de la région du Haut-Sassandra, Préfet du département de Daloa, marquant ainsi l'importance de la collaboration entre autorités administratives et forces de sécurité. Il a ensuite rejoint l'état-major de la 2e Légion Mobile pour une première journée consacrée aux vérifications d'usage. Celles-ci ont porté sur le personnel, le matériel, les infrastructures, la documentation et les procédures relatives à l'exécution du service. Une démarche qui traduit la volonté d'assurer un haut niveau de rigueur et de discipline au sein des unités.

La seconde journée a été rythmée par un exercice de maintien de l'ordre et d'intervention professionnelle. Réalisée par les Escadrons de Daloa, Gagnoa et Zuénoula, cette simulation s'est déroulée sous la supervision du Général Fadiga, accompagné du Commandant du Groupe d'Instruction et de Perfectionnement de la Gendarmerie Nationale (GIPGN). L'opération a permis d'évaluer le niveau de préparation et la réactivité des unités face à des situations de crise.

Engagement et cohésion

La mission s'est achevée par un repas de corps, moment de fraternité qui a renforcé la cohésion entre le commandement et les gendarmes. Dans son adresse, le Général Fadiga a salué l'engagement et le professionnalisme des hommes, tout en les exhortant à maintenir la discipline et l'unité, conditions essentielles à l'efficacité opérationnelle. « La force de la Gendarmerie réside dans sa capacité à rester soudée et disciplinée face aux défis », a-t-il rappelé.

Cette inspection se poursuivra prochainement à la 6e Légion de Gendarmerie Mobile basée à Yamoussoukro. Elle illustre la détermination du commandement à maintenir des standards élevés dans l'exercice des missions de sécurité et de protection des populations.