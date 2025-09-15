Cote d'Ivoire: Boundiali - La ministre Mariatou Koné offre un véhicule 4x4 au nouveau président du COSIM Bagoué

La ville de Boundiali était, le 13 septembre 2025, au rythme d'une cérémonie a forte portée religieuse et sociale.

À l'occasion du séminaire de renforcement des capacités des imams et prédicateurs de la région de la Bagoué, placé sous sa présidence, la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Mme Mariatou Koné, a fait un geste symbolique : la remise d'un véhicule 4x4 flambant neuf au nouveau président régional du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques (COSIM), section Bagoué, M. Coulibaly.

La cérémonie a été marquée par la présence du guide de la communauté musulmane, Cheickoul Ousmane Diakité, président du COSIM national, qui n'a pas tari d'éloges :

« De toutes mes tournées d'installation des imams, personne n'a fait ce que vous avez fait. Merci beaucoup pour vos dons, et je n'hésiterai pas à vous citer en exemple partout où je serai », a-t-il déclaré, soulignant l'importance de ce soutien matériel.

Pour la ministre, ce don vise à faciliter la mission du président régional du COSIM, appelé à renforcer la transmission des valeurs religieuses et à préserver l'harmonie entre les communautés.

Le séminaire, qui se tient du 13 au 15 septembre, s'articule autour du thème : « Rôle de l'éducation et de l'enseignement dans la réforme de l'individu et de la société ». Dans son intervention, Mme Koné a rappelé que « l'ignorance peut avoir des conséquences imprévisibles » et exhorté les imams à renforcer leurs capacités pour mieux guider les fidèles vers la paix, la tolérance, la solidarité et la cohésion sociale.

La ministre a également dressé un bilan des efforts de l'État en matière d'intégration des écoles islamiques dans le système formel. De 22 structures reconnues en 2011, le nombre est passé à 898 en 2025, avec 8 autres en cours d'intégration. Elle a salué le travail initié par son prédécesseur Kandia Camara, aujourd'hui présidente du Sénat.

La députée-maire de Boundiali a invité les imams à prier pour la paix, la sécurité et la stabilité de la Côte d'Ivoire, ainsi que pour le rayonnement de la ville. De son côté, Cheickoul Ousmane Diakité a exhorté les cadres de la Bagoué à l'union et félicité Mme Koné pour ses actions en faveur de la communauté musulmane.

Au-delà du véhicule, la ministre a également consenti plusieurs dons pour soutenir les séminaristes, confirmant son engagement à accompagner le COSIM dans sa mission spirituelle et sociale.