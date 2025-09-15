Cote d'Ivoire: Indénié-Djuablin - Plus de 1400 jeunes bénéficiaires du programme de stage d'immersion

Le programme national de stage d'immersion, une initiative du ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, a clôturé sa troisième édition, marquant une étape cruciale dans l'autonomisation et l'employabilité de la jeunesse ivoirienne.

Ce programme, qui a connu un succès retentissant, a permis à des milliers de jeunes de s'imprégner du monde professionnel, de se forger une première expérience et d'acquérir des compétences essentielles pour leur avenir. La cérémonie de fin de stage à Abengourou, tout comme dans d'autres localités du pays, a été l'occasion de célébrer cette réussite et de remettre des attestations aux participants.

Dans la région de l'Indénié-Djuablin, 1450 jeunes, âgés de 16 à 40 ans et issus de divers cycles d'enseignement (général, technique et supérieur), ont bénéficié de cette expérience immersive. Ils ont été placés dans des entreprises privées, des institutions publiques et des organisations parapubliques, leur offrant une variété de perspectives sur le marché du travail. Ce programme qui s'inscrit dans une vision nationale ambitieuse vise 50 000 jeunes à travers le pays. Cette initiative démontre l'engagement fort de l'État à investir dans son capital humain, en fournissant aux jeunes les outils nécessaires pour réussir.

Kouakoutié Danielle, l'une des bénéficiaires et porte-parole de sa promotion, a partagé son enthousiasme. « Ce programme est une chance concrète pour la jeunesse, en particulier pour ceux qui n'ont pas encore eu l'opportunité d'acquérir une première expérience professionnelle », a-t-elle déclaré. Au-delà des compétences techniques, elle a souligné l'importance de l'exposition aux valeurs républicaines, déontologiques et éthiques du monde du travail. Cette immersion a agi comme un véritable tremplin, permettant aux jeunes de se familiariser avec les réalités de l'administration et de l'entreprise, de développer leur sens des responsabilités et de renforcer leur confiance en soi.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les parents et les autorités locales ont unanimement salué cette initiative gouvernementale qui a offert à leurs enfants "des vacances saines et productives". Leurs témoignages ont mis en lumière le rôle crucial de ces programmes dans l'insertion professionnelle et le développement personnel de la nouvelle génération. Ce programme n'est pas seulement un stage, c'est un investissement dans l'avenir de la Côte d'Ivoire, une manière de s'assurer que sa jeunesse est équipée des compétences et de la confiance nécessaires pour bâtir une nation prospère. Notons que La première édition, lancée en 2023, a touché 11 190 jeunes, dépassant la cible initiale de 10 000. En 2024, le nombre de bénéficiaires a grimpé à 20 233, consolidant l'efficacité et l'impact de l'initiative.