Cote d'Ivoire: IST, Vih/SIDA, sécurité routière, Vbg - Une vaste campagne de sensibilisation organisée dans le Tchologo

Une vaste campagne de sensibilisation sur les infections sexuellement transmissibles (Ist), le VIH/Sida, la sécurité routière, et les violences basées sur le genre notamment l'exploitation et Abus Sexuel (Eas) et harcèlement sexuel (Hs) s'est tenue le vendredi 12 septembre 2025, à la place publique de Sahandala dans la sous-préfecture Sikolo dans le département de Kong. Le village Legba a été invité à participer à cette activité.

La campagne de sensibilisation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan gestion sociale et environnementale de l'entreprise Solo Construction et Fournitures (Scf) qui exécute les travaux de réhabilitation des routes rurales non bitumées dans la région du Tchologo -Phase 1 bis -lot 3

La campagne de sensibilisation est organisée sous la supervision de l'ONG interafricaine pour la promotion de la santé et des droits humains (Ipsdh), représentée par Léro Paul Evariste. Elle a pour objectif d'outiller les populations et les travailleurs engagés dans le programme, à une réelle prise de conscience en vue de l'adoption de comportements responsables, pour la préservation des vies.

La sensibilisation sur les Ist et le VIH/Sida a été conduite par Traoré Ousmane, infirmier diplômé d'état de la localité de Nassian. Il a rappelé aux populations les modes de transmission, l'importance du dépistage volontaire, ainsi que l'usage du préservatif comme moyen de prévention.

Kamara Mohamed, expert en sécurité routière à Ferké, pour sa part, conduit une séance d'information sur la sécurité routière. Les agents ont mis l'accent sur le port du casque et de la ceinture de sécurité, le respect des vitesses autorisées et la vigilance des piétons sur les axes routiers. Cette sensibilisation visait particulièrement les jeunes conducteurs de motos, nombreux dans la zone, afin de réduire les accidents de circulation devenus fréquents dans la région.

Madame N'DA Anne, éducatrice spécialisée du centre social de Nassian, de son côté, instruit les participants sur les Violences Basées sur le Genre l'Exploitation et Abus Sexuel (EAS) et Harcèlement Sexuel (HS).

Kambiré Sansan au nom de l'entreprise Solo Construction et fournitures (SCF) et son directeur général Diallo Souleymane, a salué la grande mobilisation des populations.