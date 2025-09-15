Afrique: Salon des Industries Musicales d'Afrique Francophone - Le Bénin accueille l'édition 2025

Après une première édition réussie en Côte d'Ivoire, qui avait rassemblé 5 000 participants (artistes, producteurs, managers, labels, promoteurs, institutions, bailleurs, médias), le Salon des Industries Musicales d'Afrique Francophone (Sima) revient pour une deuxième édition plus ambitieuse. L'événement se tiendra du 10 au 15 novembre 2025, à Cotonou (Bénin). Placée sous le thème « Du potentiel aux preuves : faire rayonner et financer les musiques d'Afrique francophone », cette édition est organisée avec le soutien institutionnel du Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, à travers l'Agence Bénin Tourisme.

Plusieurs figures majeures de la musique francophone avaient pris part à la première édition, générant des collaborations inédites, des transferts de compétences via des masterclasses de haut niveau et le lancement de programmes de renforcement de capacités, dont Boost by Sima.

Pour cette nouvelle édition, plus de 7000 participants sont attendus sur six jours, soit plus du double de la première édition. Le Sima ne s'adresse pas qu'aux professionnels : il ouvre ses portes aux mélomanes et au grand public, afin de célébrer la musique comme un patrimoine vivant et partagé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le choix du Bénin n'est pas anodin. En accueillant le Sima, le pays affirme son positionnement croissant comme hub des industries culturelles et créatives (ICC) sur le continent. Depuis plusieurs années, le Bénin s'impose comme un acteur majeur du secteur grâce à des initiatives de rayonnement international, la valorisation de son patrimoine et le développement de projets structurants qui font de la culture un véritable levier de soft power et d'intégration régionale.

L'édition 2025 se déploiera sur six jours avec un format inédit : une résidence artistique immersive les 10, 11 et 12 novembre, un salon professionnel les 13 et 14 novembre, et un grand concert le 15 novembre. Ce programme permettra de croiser réflexion et création, en réunissant professionnels et grand public autour de thématiques clés telles que le financement de l'industrie musicale en Afrique, la propriété intellectuelle, l'importance de la data, le marché du live, ainsi que les nouveaux modèles de coopération et d'export. L'événement se clôturera par une grande scène musicale, véritable vitrine des talents francophones, ouverte au grand public.

Sindé Chekete, directeur général de Bénin Tourisme, souligne : « Le Sima illustre parfaitement la vision du Bénin : faire du tourisme et de la culture des leviers stratégiques de développement économique et social. Nous créons des opportunités de rencontres professionnelles et de partenariats internationaux, tout en valorisant la richesse artistique de notre pays.