Sénégal: Future federation sénégalaise - Gris Bordeaux et Manga 2 saluent la suspension du processus électoral

La Direction générale des Sports a suspendu, jeudi 11 septembre, le processus électoral de la future Fédération sénégalaise de lutte (Fsl). Suite à cette décision, le Collectif des candidats, dirigé par Hyacinthe Ndiaye dit Manga 2, et l'Association nationale des lutteurs, présidée par Gris Bordeaux, ont réagi, se félicitant que leur contestation ait été entendue.

La décision de suspension du processus électoral de la future Fédération sénégalaise de lutte intervient après les contestations du Collectif des candidats (Manga 2, Kéba Kanté, Pape Birame Bigué Mbaye et Diak's) et de l'Association nationale des lutteurs dirigée par Gris Bordeaux. Ils dénonçaient plusieurs « dysfonctionnements », notamment l'inscription des Asc sur la liste des votants.

Pour Gris Bordeaux, cette suspension est un signal fort. Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, le leader de l'écurie Fass a salué « une décision responsable », estimant qu'elle garantit « la transparence et l'impartialité » du futur scrutin. « Les lutteurs restent mobilisés et ouverts à la concertation pour bâtir ensemble un avenir meilleur pour notre sport national », a-t-il écrit.

Il a rappelé que la lutte « demeure un patrimoine du peuple sénégalais, symbole de culture, de paix et d'unité » et annoncé des discussions « rapides » avec le président du Cng, Malick Ngom, pour renforcer les acquis de la discipline et assurer un processus électoral crédible.

Manga 2 a partagé cette satisfaction. L'ancien « Roi des arènes » s'est réjoui d'une décision qui, selon lui, prouve que « le ministère a le sens de l'écoute ». Pour le président de l'Association des anciennes gloires de la lutte, cette suspension ouvre la voie à « la révision du fichier électoral et à l'organisation d'échéances transparentes et légitimes ».

Il a rappelé qu'ils avaient officiellement saisi le ministère pour dénoncer la présence des Asc parmi les structures votantes. « Il faut reconnaître que c'est pertinent de parler avec les gens et de prendre en compte leurs préoccupations », a-t-il déclaré.

Manga 2 a également adressé ses félicitations au ministre Khady Diène Gaye ainsi qu'à la Direction des activités physiques et sportives (Daps) pour la diligence avec laquelle leurs revendications ont été examinées. Il les encourage à poursuivre leurs efforts pour mettre en place une fédération consensuelle et représentative de toutes les forces vives de la lutte.

Concernant la date du 8 novembre 2025, initialement prévue pour l'élection, l'ancien champion préfère rester mesuré. « Le dernier mot revient à l'autorité », a-t-il affirmé, se disant prêt à accompagner toute décision qui irait dans le sens de l'apaisement et de l'organisation d'élections crédibles.