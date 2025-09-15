Cote d'Ivoire: Boundiali - La nouvelle mosquée de Bélé-Lycée inaugurée dans la ferveur et l'unité

Boundiali a vécu, le 13 septembre 2025, un moment de grande ferveur religieuse et communautaire avec l'inauguration officielle de la nouvelle mosquée du quartier Bélé-Lycée. La cérémonie a rassemblé autorités administratives, guides religieux, populations et cadres de la région, venus nombreux partager ce temps fort de prière et de communion.

Présidant la cérémonie, le Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité, guide de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire et président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques (COSIM), a investi l'imam de la mosquée, Mamourou Kouyaté. Il l'a exhorté à incarner l'exemplarité et à travailler sans relâche au renforcement de la cohésion sociale et spirituelle au sein de la communauté.

Prenant la parole, la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, par ailleurs députée-maire de Boundiali, le Professeur Mariatou Koné, a salué l'engagement et l'union des cadres de la région, qu'elle a présentés comme le moteur de réalisations concrètes au bénéfice des populations. Elle a annoncé la poursuite des travaux de modernisation autour de la mosquée, notamment le bitumage de la voie d'accès, la clôture et la pose de carrelage dans la cour.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au-delà de son appui financier, la ministre a remis plusieurs dons à la nouvelle mosquée : livres religieux, nattes de prière, chaises, bâches, bouilloires et glacières. Elle a également pris l'engagement d'assurer, pendant un an, le règlement des factures d'eau et d'électricité, un geste hautement apprécié par les fidèles.

Cette inauguration dépasse sa dimension spirituelle pour incarner un symbole fort de solidarité, d'unité et de mobilisation des filles et fils de Boundiali autour du développement local. Elle s'ajoute aux nombreuses infrastructures réalisées dans la région, confirmant le dynamisme d'une ville en pleine transformation et résolument tournée vers l'avenir.