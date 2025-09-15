Sénégal: Ousmane Sonko a regagné Dakar, ce dimanche, après ses visites aux Émirats arabes unis et en Italie

Dakar — Le Premier ministre, Ousmane Sonko, est arrivé à Dakar ce dimanche, vers 16 heures, à bord de l'avion présidentiel, après des visites d'une semaine aux Émirats arabes unis et en Italie.

Lundi dernier, il a entamé une visite officielle de six jours aux Émirats arabes unis, son troisième déplacement hors du continent africain depuis sa prise de fonctions en avril 2024. Auparavant, il s'est rendu en Chine et en Turquie.

La délégation qui l'accompagnait comprenait plusieurs personnalités, dont Ahmadou Al Aminou Lo, ministre auprès du président de la République, et Yassine Fall, la nouvelle ministre de la Justice.

Les ministres Birame Souleye Diop, chargé de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Abdourahmane Sarr, celui de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Cheikh Diba, chargé des Finances et du Budget, et leur collègue Alioune Sall, de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, en faisaient partie.

Mercredi, à Abou Dhabi, le Premier ministre a été reçu en audience par le vice-président des Émirats arabes unis, Cheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan, propriétaire également du club anglais de football Manchester City.

Les deux hommes d'État ont discuté de plusieurs sujets de coopération entre le Sénégal et les Émirats arabes unis.

Durant la journée de mercredi, le Fonds souverain d'Abou Dhabi pour le développement s'est réjoui de pouvoir poursuivre sa coopération avec le Sénégal et de soutenir les projets de développement des autorités sénégalaises.

"Cette visite officielle aura un impact réel sur notre économie"

"Depuis 1978, le Fonds d'Abou Dhabi pour le développement est un partenaire stratégique du Sénégal. Il financé plus de 314 millions de dirhams émiratis (presque 48 milliards de francs CFA) dans des secteurs prioritaires. Nous nous réjouissons de rester sur cette lancée et de soutenir les projets du Sénégal", a assuré son directeur exécutif chargé du bureau des exportations, Khalil Al Mansoori, à la fin d'une audience avec Ousmane Sonko.

Le même jour, à Abou Dhabi, le Sénégal a remporté le prix international "Leadership in Digital Transformation & Cybersecurity", grâce à la "pertinence" et à "la stratégie numérique" de son New Deal technologique, un programme lancé par les autorités sénégalaises le 24 février 2025.

Cette distinction a été décernée au Sénégal à l'occasion des Cyber Al Awards 2025, une initiative qui récompense les bonnes pratiques en matière d'innovation technologique et de transformation digitale.

Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, représentait le Sénégal à cette rencontre.

La visite officielle de six jours de plusieurs membres du gouvernement sénégalais aux Émirats arabes unis va impacter considérablement le développement économique du Sénégal, a assuré, jeudi, le Premier ministre.

"J'ai eu des audiences et des échanges hautement stratégiques. Ce n'est pas encore le moment d'en parler en détail [...]. Ce qui est sûr, c'est que cette visite officielle aux Émirats arabes unis aura un impact réel sur le développement économique du pays", a-t-il soutenu.

Ce jour-là, Ousmane Sonko s'est entretenu avec des Sénégalais vivant dans ce pays du golfe Persique.

Il leur a dit avoir eu d"'importantes audiences avec de hauts responsables émiratis".

"C'est ma visite officielle la plus importante en termes de retombées"

"Ce n'est pas le lieu de faire le point sur cette visite officielle aux Émirats arabes unis, mais je peux vous assurer que celle-ci est, de toutes les visites que j'ai faites, de loin la plus importante en termes de retombées [...] et d'espoir pour notre pays", a déclaré le Premier ministre.

Dubaï Port World, l'un des plus importants opérateurs portuaires du monde, a signé avec l'État du Sénégal un avenant relatif au financement du port de Ndayane, un village situé dans la région sénégalaise de Thiès (ouest), à l'occasion de la visite officielle d'Ousmane Sonko.

M. Sonko a visité les équipements de cette société portuaire, dont une cinquantaine de terminaux et des rangées de conteneurs qui s'étendent à perte de vue.

"Nous représentons 9,2 % du trafic maritime mondial", a expliqué le Sénégalais Alassane Diop, directeur de Dubaï Port World en Afrique de l'Ouest, parlant ensuite d"'un dynamisme maritime extraordinaire" pour décrire l'activité de la société portuaire.

Avec le directeur général du Port autonome de Dakar, Waly Diouf Bodian, M. Diop a signé une partie de l'avenant relatif au financement et au développement du port de Ndayane.

L'autre partie de l'avenant a été signée par le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, avec le sultan et président-directeur général de Dubai Port World, Ben Ahmed Sulayem, sous la supervision d'Ousmane Sonko.

Vendredi, le Premier ministre a bouclé sa visite officielle. Il s'est ensuite rendu à Milan, dans le nord de l'Italie, où il devait présenter le Plan de redressement économique et social à des ressortissants sénégalais vivant en Europe.