Sénégal: Ousmane Diouf réélu président de la section 12e Gaïndé de la région de Saint-Louis

Richard-Toll — Ousmane Diouf a été réélu président de la section régionale saint-louisienne du 12e Gaïndé, l'association des supporters des équipes nationales sénégalaises, pour un mandat de quatre ans, samedi, à Richard-Toll (nord).

M. Diouf a été désigné lors d'une assemblée générale des membres de ladite section.

"Pour les quatre prochaines années, je compte m'appuyer sur la collaboration des membres de l'association, pour [...] atteindre les objectifs qui me sont assignés", a-t-il promis après sa réélection.

Lors de la même assemblée générale, Abdoulaye Dieng aussi a été réélu à l'unanimité des membres de la section 12e Gaïndé du département de Dagana. Il va exercer un mandat de quatre ans.

M. Dieng a invité les membres de cette association à veiller à sa massification.

Des membres de la section départementale de Podor (nord) ont également pris part à l'assemblée générale.