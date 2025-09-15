Madagascar: Affaire Ambohimalaza - Fenohasina réincarcérée à Antanimora

Retour à la ...cage départ pour celle qui a fêté le 14 juin 2025 son anniversaire devenu une véritable hécatombe.

Rumeurs non fondées

Placée sous mandat de dépôt à la maison centrale d'Antananarivo à l'issue de son audition de première comparution, Fenohasina devait être transférée par la suite à l'établissement pénitentiaire réservé aux femmes à Manjakandriana. Ce qui a alimenté les rumeurs non fondées comme quoi elle aurait quitté le pays ou ne serait plus en prison.

Fin de non recevoir

La mère de deux victimes s'était même rendue récemment à Manjakandriana pour voir si l'intéressée y est toujours détenue. La cheffe d'établissement lui a opposé une fin de non recevoir, faute d'un permis de communiquer délivré par la Procureure de la République près le Tribunal de Première Instance d'Antananarivo, Narindra Rakotoniaina qui est en charge de l'affaire.

En tout cas, en tant que plaignante et partie civile, la mère de Nombana et Onja n'a pas le droit de communiquer avec la partie adverse à qui elle aurait voulu demander le pourquoi du comment. La responsable de la prison n'a pu non plus accéder à sa demande de voir, « ne serait-ce que la tête de Fenohasina ».

Evacuation sanitaire

Fenohasina a été transférée depuis à Antanimora. L'administration pénitentiaire n'ayant pas les moyens humains et matériels de l'escorter chaque fois à Tana pour des consultations et/ou des soins car elle se plaint tout le temps d'être malade. La seule solution, c'était de la placer à l'infirmerie de la plus grande et plus proche maison centrale du pays où des mesures sont prises pour qu'elle ne soit pas en contact ou contactée par les autres personnes détenues dans le même établissement pénitentiaire dans le cadre de la même affaire.

L'état de santé de Fenohasina pourra être suivi par le personnel médical de la prison. En cas de complication, il sera plus facile de l'emmener à l'hôpital. De toute façon, elle a peu de chances de faire l'objet d'une évacuation sanitaire à l'extérieur comme l'un des survivants d'Ambohimalaza, en l'occurrence Tojomanana qui est actuellement à Maurice.