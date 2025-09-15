Madagascar: Entre les Etats-Unis et la France

Madagascar a de nouveau opté pour la politique de la chaise vide lors de l'adoption de la Déclaration de New York sur la mise en oeuvre de la solution à deux Etats : Israël et la Palestine.

Entre les Etats-Unis et la France

Bis repetita pour la diplomatie malgache qui a choisi de ne pas choisir, à l'occasion du vote de la Déclaration initiée par la France et l'Arabie Saoudite qui a eu lieu à l'Immeuble de verre à Manhattan, le 12 septembre 2025.

Un an, enfin presque, après avoir pris la même position lors du vote le 19 septembre 2024 de la Résolution de l'ONU concernant justement la Palestine et la solution à deux Etats. En l'espace de 24 mois (moins une semaine), Madagascar s'est encore réfugié derrière le « Ni...Ni...Ni ».

Ni pour, Ni contre, Ni abstention. Par crainte peut-être de se mettre à dos moins Israël que les Etats-Unis avec lesquels Madagascar est en pleine négociation pour la reconduction de l'AGOA.

Au risque de froisser, pas tellement l'Arabie Saoudite, mais la France avec qui Madagascar est tout aussi en tractation sur la question des îles Éparses qui constitue le point numéro 60 de l'ordre du jour provisoire de la 80ème Assemblée générale des Nations Unies.

Et qui verra la participation d'une délégation malgache dirigée par le locataire d'Iavoloha. La diplomatie faisant partie des domaines réservés au président de la République qui a son mot et ses maux à dire en matière de relations extérieures.

Un ancien ministre des Affaires Étrangères l'avait appris à ses dépens en faisant voter le 19 octobre 2022 pour la résolution condamnant les « annexions illégales » de territoires ukrainiens par la Russie. Un précédent qui a sans doute amené l'actuelle cheffe de la diplomatie à recommander à notre Représentation Permanente auprès des Nations Unies à New York de ne pas assister au vote. Qui plus est, le poste d'Ambassadeur est vacant.