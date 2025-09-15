Madagascar: Base Toliara - Un mort dans un affrontement armé

Une nouvelle flambée de violence a secoué la commune d'Ankilimaliniky, district de Toliara II. Un jeune homme, membre du collectif « Mazoto », a perdu la vie samedi 13 septembre à Ampasimagniliky, suite à une intervention des forces de l'ordre. La victime, la trentaine, aurait été atteinte par balle lors d'un accrochage survenu en pleine forêt, dans un contexte déjà tendu autour du projet minier de Base Toliara.

Répression

Ce décès intervient alors que la région est marquée par des tensions récurrentes entre partisans et opposants au projet d'extraction de sables minéralisés. Des affrontements ont déjà eu lieu ces dernières semaines, avec des arrestations en juillet, notamment celle d'Elia Rabevahiny, président du parti Otrikafo, relâché depuis.

Pour certains acteurs locaux, cette intervention est perçue comme une répression. Des témoignages font état de panique parmi les habitants et de déplacements vers la brousse. « Défendre ses terres fait partie des droits fondamentaux de la population», a déclaré une militante, dénonçant l'usage de la force.

Kidnapping

Cependant, une autre version des faits circule. Selon les autorités locales, les forces de l'ordre seraient intervenues à la suite d'un acte de kidnapping à Saririaky. Une dizaine d'individus armés, identifiés comme des membres de « Mazoto », auraient enlevé trois personnes, les soumettant à des violences avant de les emmener en forêt. Alertées, les forces de sécurité appuyées par des membres de l'association « Voromahery » seraient intervenues.

Un échange de tirs s'en serait suivi, faisant un blessé parmi les gendarmes et un mort du côté des ravisseurs présumés. Les forces de l'ordre affirment que l'incident n'aurait aucun lien direct avec Base Toliara, mais relèverait d'une action criminelle. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes.