Madagascar: Premier accident sur l'autoroute - Un motard blessé dans une collision avec une voiture

Hier, aux alentours de 15 heures, un motard a été grièvement blessé dans un accident sur l'autoroute. D'après les informations de la gendarmerie nationale, une voiture, circulant d'Ivato vers Ambohimanga, a percuté une moto qui se dirigeait d'Ambohimanga vers Ambohidratrimo. L'accident s'est produit lorsque le motard a brusquement bifurqué vers la gauche.

L'absence de ligne médiane sur la route a vraisemblablement incité le motard à cette manoeuvre dangereuse, entraînant la collision. Le choc a été violent et a gravement blessé le motard à la tête, qui a été transporté d'urgence au CHU d'Anosiala, puis transféré à l'hôpital Joseph Ravoahangy-Andrianavalona en raison de la sévérité de son état.

Il s'agit du premier accident survenu sur cette autoroute depuis sa mise en service. Cet incident souligne l'importance de la sensibilisation des usagers de la route afin de prévenir de tels accidents.

Un mort à Ambohimangakely

hier, vers 15 heures, un autre accident grave s'est produit près de la station-service d'Ambohimangakely. Un scooter transportant trois personnes est entrée en collision avec un camion. Le bilan fait état de plusieurs victimes, dont un enfant blessé au genou.

Tragiquement, le conducteur du scooter, qui ne portait pas de casque, a succombé à ses blessures. Cet événement tragique rappelle l'importance cruciale de la vigilance et de la prudence sur la route, particulièrement pour les conducteurs de deux-roues. Le port du casque reste une mesure de sécurité essentielle qui peut sauver des vies.