Madagascar: Anosy - Deux morts dans une sortie de route d'un 4X4

Un tragique accident de la route est survenu ce samedi 13 septembre aux alentours de 4h30. Une Toyota Prado a fait une sortie de route près du lac Anosy et a terminé sa course sur le bord du lac. Le bilan est lourd : une jeune femme d'environ 25 ans et un homme de 22 ans ont perdu la vie et trois autres personnes ont été blessées.

Selon le rapport de la Brigade des accidents de la police nationale, l'accident s'est produit alors que le véhicule se dirigeait du bâtiment de la Fédération Malgache du Football à hauteur du quartier d'Isoraka vers le siège de la Maison des Anciens combattants.

Pour une raison encore indéterminée, le conducteur a perdu le contrôle du véhicule, qui a plongé directement sur la chaussée bordant la rive du lac Anosy. Immédiatement alertés, les secours et les forces de l'ordre se sont rendus sur place pour sécuriser la zone et prendre en charge les victimes. Celles-ci avaient déjà été évacuées vers l'hôpital Joseph Ravoahangy-Andrianavalona au moment de leur arrivée.

Conduite en état d'ivresse

Les cinq occupants du véhicule ont été transportés en urgence à l'hôpital. Malheureusement, une jeune femme d'environ 25 ans a succombé à ses blessures dès son arrivée. Le conducteur, qui était dans un état critique, a également succombé à ses blessures dans l'après-midi. Les trois autres passagers, tous âgés de 22 ans, sont sous soins d'urgence.

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de ce drame. Le rapport initial de la police mentionne une suspicion de conduite en état d'ivresse, ce qui pourrait expliquer la perte de contrôle du véhicule. Cet accident soulève une fois de plus la question de la sécurité routière dans la capitale et de la responsabilité des conducteurs.