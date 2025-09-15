Madagascar: Projet solaire 50MWc - Trois centrales en cours de construction pour Antananarivo

Alors que la saison sèche fragilise la production hydroélectrique et provoque des délestages à répétition, l'État malgache mise sur l'énergie solaire pour renforcer durablement l'approvisionnement du Réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA).

Le Gouvernement mise sur le soleil pour éclairer l'avenir énergétique du pays. Avec le projet solaire 50 MWc, plusieurs centrales sont en cours de mise en place dans la capitale et ses périphéries. Financé sur fonds propres de l'État, ce programme se veut une réponse stratégique à la dépendance chronique vis-à-vis des hydrocarbures, tout en visant l'un des objectifs phares du secteur : doubler d'ici 2030 le taux national d'accès à l'électricité. Selon le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures (MEH), trois sites ont été retenus pour cette première phase.

À Ambatomirahavavy (Itasy), la centrale solaire d'Ikianjamalaza est déjà achevée. Sa puissance de 1,5 MWc, appuyée par des batteries de 1 MWh et des onduleurs totalisant 1 MW, sera bientôt injectée dans le Réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA). Pour la population, c'est une solution attendue depuis longtemps. « Avec cette centrale, nous espérons en finir avec les coupures qui pénalisent nos écoles », témoigne Zoelisoa Lolona Razafindrasoa, enseignante à l'EPP Andriantompoiray.

Transition

Le second chantier est en cours à Ampangabe (Ambohidratrimo). Sur un terrain de 11 hectares, 17 400 panneaux solaires doivent être installés, pour une puissance prévue de 11,5 MWc. Les travaux, menés par la Jirama, avancent à un rythme soutenu. Le troisième site se situe à Sabotsy Namehana (Avaradrano), où une centrale de 7 MWc verra le jour. Elle sera dotée de batteries de 4,2 MWh et de 12 180 panneaux solaires. « C'est une promesse de stabilité pour nos foyers et nos activités », souligne Jean-Baptiste Randrianasolo, habitant d'Ambohidrano Est.

Pour le MEH, ces investissements vont au-delà de la seule amélioration de l'offre énergétique et traduisent une volonté de transition vers les énergies renouvelables, désormais au coeur des priorités nationales. Dans un pays où les délestages minent l'économie et affectent la vie quotidienne, la réussite du projet 50 MWc représenterait un pas décisif vers un développement plus inclusif et durable.