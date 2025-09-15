Madagascar: Muaythai Tournament 2 - Tremplin vers les joutes internationales

Le Muaythai Tournament revient le 21 septembre à Mahamasina. Ce tournoi prépare les athlètes malgaches aux compétitions internationales.

La deuxième édition du Muaythai Tournament, organisée par la Grande Île Sports et Loisirs (GISL), aura lieu le dimanche 21 septembre au gymnase couvert de Mahamasina. Ce tournoi mettra en lumière les Nak Muay de classe A, dans une dynamique de progression vers les compétitions internationales.

Une conférence de presse s'est tenue samedi dernier au Dune Coffeeshop Ampandrana, en présence de Gildas Razanajatovo, président du club organisateur, et de Gervais Hainatiana Rakotoalizao, président de la Fédération malgache de Muay Thaï. Les deux responsables ont annoncé que deux autres tournois sont prévus avant la fin de l'année : le prochain à Tamatave, et la troisième édition de retour à Antananarivo.

Synergie entre clubs et Fédération

Ce tournoi s'inscrit dans une stratégie de préparation des combattants malgaches pour les rendez-vous internationaux, notamment le Trophée du Choc, reprogrammé pour 2026, ainsi que les championnats d'Afrique et du monde. Madagascar n'a pas pu aligner de combattants cette saison, faute de compétitions régulières et de représentants dans les catégories de poids requises.

« Nos athlètes ont du mal à maintenir leur catégorie de poids, ce qui freine leur participation aux tournois internationaux. C'est pour cela que nous avons reporté le Trophée du Choc à 2026, afin qu'ils puissent monter sur le ring à plusieurs reprises et gagner en expérience », a expliqué le président du club GISL. Face à ces défis, la Fédération et les clubs locaux ont décidé de mutualiser leurs efforts pour organiser des compétitions régulières.

Les catégories de poids ciblées sont : 48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 67 kg et 71 kg. Une classification officielle sera établie à l'issue des trois tournois. En effet, une vingtaine de combats sont au programme de cette deuxième édition, avec la participation de dix clubs déjà inscrits, issus de différentes ligues régionales.

Outre les affrontements de classe A (trois rounds de trois minutes), des combats de classe B et jeunes viendront compléter le programme. Un face-à-face entre certains combattants a déjà eu lieu samedi à Ampandrana, en marge de la conférence de presse.