Madagascar: Football - El Hadary et Warren Caddy brillent en Europe !

15 Septembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

Les Barea brillent en club et en sélection !

Exploits malgaches en Europe. Vendredi soir, les internationaux malgaches El Hadary Raheriniaina et Waren Caddy ont enflammé les pelouses européennes, tout en portant fièrement les Barea lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

À Valenciennes, El Hadary Raheriniaina, prêté au VAFC, s'est illustré comme héros face à Paris Atletico. Son but à la 84e minute a scellé une victoire cruciale (1-0), confirmant son sang-froid dans les moments clés. Mais ce n'est pas tout : en sélection, El Hadary a brillé avec trois passes décisives lors des 7e et 8e journées des éliminatoires, prouvant qu'il est aussi un maestro de la création.

En Suisse, Waren Caddy a fait trembler les filets avec le FC Stade Lausanne Ouchy (SLO). Dans un match intense contre le Stade Nyonnais (victoire 2-1), son but à la 69e minute a renversé la rencontre après un penalty précoce de J. Manquant (6e) et une égalisation d'Issa Kaloga (41e).

En sélection, Caddy a été tout aussi étincelant, inscrivant deux buts lors des 7e et 8e journées des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026, affirmant son rôle de fer de lance des Barea. Ces performances éclatantes, en club comme en sélection, montrent que le football malgache rayonne plus que jamais sur la scène internationale.

