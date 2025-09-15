Madagascar: Bodybuilding - Tsona Anjarasoa Dimbiniaina triomphe au WNBF Pro à Chengdu

Le bodybuilder malgache, Tsona Anjarasoa Dimbiniaina, a une fois de plus marqué les esprits en remportant la première place dans la catégorie Men's Classic Physique Open lors du tournoi WNBF (World Natural Bodybuilding and Fitness) Pro, qui s'est tenu à Chengdu, en Chine.

Cette victoire éclatante vient consolider son statut de pionnier dans le domaine du bodybuilding naturel sur la scène internationale. Avec environ 500 participants venus du monde entier, cette compétition organisée par la WNBF (bodybuilding 100 % naturel) a mis en lumière l'excellence de Tsona.

« Je suis le vainqueur du Natural Professional Card Pro. À Madagascar, personne d'autre ne détient ce titre. Je suis le seul athlète naturel à posséder cette carte professionnelle; même les athlètes non naturels n'ont pas atteint ce niveau », a-t-il déclaré avec fierté. Cette distinction fait de lui une figure unique dans l'histoire du bodybuilding malgache.

Cette victoire à Chengdu n'est que le dernier chapitre d'une carrière déjà jalonnée de succès tels que la première place dans la catégorie Men's Physique Étudiant (Flex Fitness à Guiyang), la seconde place dans la catégorie Men's Physique Open à Guangzhou (Megafitness), la première place dans la catégorie Classic Physique Open, décrochant aussi une deuxième place dans une autre catégorie, à Zhejiang, lors de l'événement organisé par Huadongqu.