Madagascar: Bodybuilding - Tsona Anjarasoa Dimbiniaina triomphe au WNBF Pro à Chengdu

15 Septembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

Le bodybuilder malgache, Tsona Anjarasoa Dimbiniaina, a une fois de plus marqué les esprits en remportant la première place dans la catégorie Men's Classic Physique Open lors du tournoi WNBF (World Natural Bodybuilding and Fitness) Pro, qui s'est tenu à Chengdu, en Chine.

Cette victoire éclatante vient consolider son statut de pionnier dans le domaine du bodybuilding naturel sur la scène internationale. Avec environ 500 participants venus du monde entier, cette compétition organisée par la WNBF (bodybuilding 100 % naturel) a mis en lumière l'excellence de Tsona.

« Je suis le vainqueur du Natural Professional Card Pro. À Madagascar, personne d'autre ne détient ce titre. Je suis le seul athlète naturel à posséder cette carte professionnelle; même les athlètes non naturels n'ont pas atteint ce niveau », a-t-il déclaré avec fierté. Cette distinction fait de lui une figure unique dans l'histoire du bodybuilding malgache.

Le bodybuilder malgache, Tsona Anjarasoa Dimbiniaina, a une fois de plus marqué les esprits en remportant la première place dans la catégorie Men's Classic Physique Open lors du tournoi WNBF (World Natural Bodybuilding and Fitness) Pro, qui s'est tenu à Chengdu, en Chine.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette victoire éclatante vient consolider son statut de pionnier dans le domaine du bodybuilding naturel sur la scène internationale. Avec environ 500 participants venus du monde entier, cette compétition organisée par la WNBF (bodybuilding 100 % naturel) a mis en lumière l'excellence de Tsona.

« Je suis le vainqueur du Natural Professional Card Pro. À Madagascar, personne d'autre ne détient ce titre. Je suis le seul athlète naturel à posséder cette carte professionnelle; même les athlètes non naturels n'ont pas atteint ce niveau », a-t-il déclaré avec fierté. Cette distinction fait de lui une figure unique dans l'histoire du bodybuilding malgache.

Cette victoire à Chengdu n'est que le dernier chapitre d'une carrière déjà jalonnée de succès tels que la première place dans la catégorie Men's Physique Étudiant (Flex Fitness à Guiyang), la seconde place dans la catégorie Men's Physique Open à Guangzhou (Megafitness), la première place dans la catégorie Classic Physique Open, décrochant aussi une deuxième place dans une autre catégorie, à Zhejiang, lors de l'événement organisé par Huadongqu.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.