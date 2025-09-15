Madagascar: Princio - Un retour bouleversant avec « Aza matahotra »

Princio sort de son silence après des mois de deuil, depuis la disparition tragique de sa femme. Absent de la scène médiatique et musicale, l'artiste malgache avait choisi de se retirer pour vivre pleinement ce moment d'intense douleur aux côtés de sa famille.

C'est le vendredi 12 septembre dernier que Princio a rompu ce silence en dévoilant un nouveau titre émouvant : « Aza matahotra », qui signifie « N'aie pas peur » en malgache. Une chanson profondément intime, dans laquelle il se confie à coeur ouvert sur sa perte, son chagrin, mais aussi sur la force qu'il puise pour continuer d'avancer.

« Aza matahotra » est bien plus qu'un hommage. C'est une lettre ouverte à sa fille, une promesse de rester debout malgré la douleur, une déclaration d'amour éternel à celle qui est partie, et un message d'espoir pour ceux qui traversent des épreuves similaires.

À travers cette oeuvre poignante, Princio transforme sa souffrance en musique, offrant au public une ballade sincère et lumineuse.