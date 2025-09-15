Madagascar: Princio - Un retour bouleversant avec « Aza matahotra »

15 Septembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra Andria

Princio sort de son silence après des mois de deuil, depuis la disparition tragique de sa femme. Absent de la scène médiatique et musicale, l'artiste malgache avait choisi de se retirer pour vivre pleinement ce moment d'intense douleur aux côtés de sa famille.

C'est le vendredi 12 septembre dernier que Princio a rompu ce silence en dévoilant un nouveau titre émouvant : « Aza matahotra », qui signifie « N'aie pas peur » en malgache. Une chanson profondément intime, dans laquelle il se confie à coeur ouvert sur sa perte, son chagrin, mais aussi sur la force qu'il puise pour continuer d'avancer.

« Aza matahotra » est bien plus qu'un hommage. C'est une lettre ouverte à sa fille, une promesse de rester debout malgré la douleur, une déclaration d'amour éternel à celle qui est partie, et un message d'espoir pour ceux qui traversent des épreuves similaires.

À travers cette oeuvre poignante, Princio transforme sa souffrance en musique, offrant au public une ballade sincère et lumineuse.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.