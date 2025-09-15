À l'issue d'une compétition mémorable, le Championnat d'Afrique de Natation de la Zone IV s'impose comme un jalon décisif pour la natation malgache. Ce dimanche, l'aéroport d'Ivato a retenti d'applaudissements pour accueillir la dernière vague de la délégation nationale, célébrée comme des champions. La Fédération Malgache, dirigée par Mick Roland Raveloson, a remis des certificats pour les deux derniers nageurs arrivés.

L'aéroport d'Ivato a résonné de joie, ce dimanche, avec l'arrivée triomphale du dernier contingent malgache, qui a participé au Championnat d'Afrique de la Zone IV. Parmi eux, Tendry Rakotobe et Marie-Ange Andrianaho, deux talents prometteurs de moins de 17 ans, accompagnés de Vony Andriamanantena, Directeur technique national (DTN) de Madagascar Aquatics.

Ces athlètes, sélectionnés pour une formation d'élite organisée par l'Africa Aquatics et le World Aquatics, ont atterri avec des certificats remis sur-le-champ par la Fédération, saluant leur engagement. Durant cette formation, Tendry et Marie-Ange ont bénéficié d'un encadrement exceptionnel.

« Ces athlètes ont pu acquérir des expériences précieuses : les techniques de récupération, la biomécanique : comment nager selon les différents styles, la prévention des blessures, et tout ce qu'un nageur doit savoir avant, pendant et après une compétition », a détaillé le DTN. L'échange d'expériences avec les coachs de la Zone IV et l'apport d'un entraîneur américain dépêché par le World Aquatics ont enrichi leurs compétences, promettant un avenir radieux.

Ces progrès se reflètent déjà dans leurs performances au Championnat d'Afrique Zone IV, où Madagascar a décroché 28 médailles, dépassant le niveau des nageurs malgaches des précédents championnats de Madagascar et des Jeux CJSOI. Le DTN attribue ce succès à la disponibilité de la piscine de l'ANS Ampefiloha, qui a permis aux athlètes de s'entraîner dans d'excellentes conditions.

« Nous souhaitons que cette piscine soit ouverte toute l'année pour améliorer encore nos résultats », a-t-il ajouté, appelant à un investissement accru dans les infrastructures. Avec cette formation et ces performances, la natation malgache semble prête à relever de nouveaux défis, portée par une jeune génération déterminée et un encadrement de qualité.