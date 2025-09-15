Afrique: Natation - Formation à Eswatini - Tendry et Marie Ange enrichissent leurs expériences

15 Septembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

À l'issue d'une compétition mémorable, le Championnat d'Afrique de Natation de la Zone IV s'impose comme un jalon décisif pour la natation malgache. Ce dimanche, l'aéroport d'Ivato a retenti d'applaudissements pour accueillir la dernière vague de la délégation nationale, célébrée comme des champions. La Fédération Malgache, dirigée par Mick Roland Raveloson, a remis des certificats pour les deux derniers nageurs arrivés.

L'aéroport d'Ivato a résonné de joie, ce dimanche, avec l'arrivée triomphale du dernier contingent malgache, qui a participé au Championnat d'Afrique de la Zone IV. Parmi eux, Tendry Rakotobe et Marie-Ange Andrianaho, deux talents prometteurs de moins de 17 ans, accompagnés de Vony Andriamanantena, Directeur technique national (DTN) de Madagascar Aquatics.

Ces athlètes, sélectionnés pour une formation d'élite organisée par l'Africa Aquatics et le World Aquatics, ont atterri avec des certificats remis sur-le-champ par la Fédération, saluant leur engagement. Durant cette formation, Tendry et Marie-Ange ont bénéficié d'un encadrement exceptionnel.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Ces athlètes ont pu acquérir des expériences précieuses : les techniques de récupération, la biomécanique : comment nager selon les différents styles, la prévention des blessures, et tout ce qu'un nageur doit savoir avant, pendant et après une compétition », a détaillé le DTN. L'échange d'expériences avec les coachs de la Zone IV et l'apport d'un entraîneur américain dépêché par le World Aquatics ont enrichi leurs compétences, promettant un avenir radieux.

Ces progrès se reflètent déjà dans leurs performances au Championnat d'Afrique Zone IV, où Madagascar a décroché 28 médailles, dépassant le niveau des nageurs malgaches des précédents championnats de Madagascar et des Jeux CJSOI. Le DTN attribue ce succès à la disponibilité de la piscine de l'ANS Ampefiloha, qui a permis aux athlètes de s'entraîner dans d'excellentes conditions.

« Nous souhaitons que cette piscine soit ouverte toute l'année pour améliorer encore nos résultats », a-t-il ajouté, appelant à un investissement accru dans les infrastructures. Avec cette formation et ces performances, la natation malgache semble prête à relever de nouveaux défis, portée par une jeune génération déterminée et un encadrement de qualité.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.