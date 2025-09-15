Madagascar: Accident de la route - Deux morts dans la chute d'un 4x4 à Anosy

Un 4x4 a chuté du promontoire d'Isoraka jusqu'au bord du lac Anosy, samedi. Le conducteur et une passagère ont succombé à leurs blessures.

Deux vies humaines ont été perdues dans un accident aussi grave que spectaculaire, survenu samedi à 4 heures du matin, sur la corniche d'Anosy. Un véhicule de type Toyota TX Prado, circulant depuis Isoraka en direction du rond-point des Anciens Combattants, a quitté la chaussée avant de chuter violemment jusqu'à la rue en contrebas qui longe le lac Anosy.

Le 4x4 a franchi le versant boisé bordant la voie supérieure, sans que les arbres ne parviennent à freiner sa descente. Il s'est ensuite écrasé sur le bitume en contrebas et a terminé sa course sur le toit, les roues en l'air, gisant dans une position presque irréelle. La carrosserie est broyée à l'avant comme à l'arrière, et des débris mécaniques jonchent la chaussée.

Cinq personnes se trouvaient à bord. Une jeune femme d'environ 25 ans est décédée dès son arrivée au service des urgences de l'hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona. Le conducteur, dans un état critique, est décédé dans la soirée de samedi.

Les corps des victimes ont déjà été remis à leur famille respective, puis transportés, l'un à Ampasika, l'autre à Tanjombato, selon une source hospitalière.

À vive allure

« Notre proche, la femme décédée, a tenté de sortir du véhicule pendant la chute. C'est ce qui a causé ses blessures graves », confie un membre de la famille endeuillée.

Les trois autres passagers, une femme de 22 ans et deux hommes du même âge, ont été pris en charge en soins intensifs.

« J'étais en train de courir quand j'ai vu la voiture tomber. Elle a percuté deux arbres avant de s'écraser en contrebas. Sans ces arbres, les dégâts auraient été bien pires », raconte un habitant du quartier.

Le drame s'est produit dans une zone à forte déclivité. La configuration des lieux laisse peu de marge de manoeuvre en cas de sortie de route. Ce tronçon, reliant Isoraka au rond-point d'Anosy, est à sens unique et débute par une portion rétrécie à cause de travaux. Il s'engage ensuite dans un virage en descente vers la gauche, très dangereux.

La glissière de sécurité, censée protéger les véhicules du vide, est déjà endommagée par une série d'accidents antérieurs. De plus, le stationnement anarchique des véhicules, de part et d'autre de la chaussée, réduit sérieusement l'espace de circulation. Malgré ces contraintes, de nombreux automobilistes abordent cette descente à vive allure, sans véritable protection.

La rue où le 4x4 a atterri et s'est transformé en amas de ferraille reste praticable. Toutefois, les usagers ont dû ralentir ou contourner prudemment la zone, en raison des débris éparpillés. Les policiers ont sécurisé les lieux et poursuivent leur enquête afin d'établir les circonstances précises de l'accident. Ils ont évoqué une conduite en état d'ivresse.