Afrique de l'Ouest: Wake up session - Madagascar décroche deux titres de champion de l'océan Indien

Après avoir marqué les esprits en 2024 avec un titre en 1 vs 1 Hip Hop par Fabyo Kydo et deux finalistes en Afro et Breaking, Madagascar a franchi un nouveau cap. Lors de la 3e édition du Festival Bouzé organisée samedi à Maurice, les danseurs malgaches ont décroché deux titres de champions de l'océan Indien.

Andoniaina Razafinarivo, danseur pluridisciplinaire spécialisé en popping et membre de Street Squad, Untold et K'Olo Disaraga, s'est imposé en champion de l'océan Indien dans la catégorie Hip Hop Debout face à un adversaire réunionnais. Habitué des podiums nationaux, il confirme son statut d'ambassadeur de la danse malgache.

René Farnesi, originaire de Toliara et cofondateur de Street Dope Company, a raflé le titre dans la catégorie Afro après une finale intense contre l'île Rodrigues. Formateur et passionné, il s'illustre une nouvelle fois après avoir remporté des compétitions nationales dans cette discipline.

En parallèle, le breaker Bibrock a décroché une honorable 3e place dans la catégorie Breaking, consolidant la présence malgache dans toutes les disciplines majeures.

« Honnêtement, chaque année c'est toujours un mélange de moments forts, d'échanges et d'une intensité inégalable. Malgré les obstacles, la Fédération Hip Hop et Culture Urbaine de Madagascar n'a jamais cessé de donner le maximum », a souligné un responsable, rappelant que la structure reste ouverte à tous ceux qui veulent contribuer à l'essor de la danse urbaine.