Afrique de l'Ouest: Wake up session - Madagascar décroche deux titres de champion de l'océan Indien

15 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Nicole Rafalimananjara

Après avoir marqué les esprits en 2024 avec un titre en 1 vs 1 Hip Hop par Fabyo Kydo et deux finalistes en Afro et Breaking, Madagascar a franchi un nouveau cap. Lors de la 3e édition du Festival Bouzé organisée samedi à Maurice, les danseurs malgaches ont décroché deux titres de champions de l'océan Indien.

Andoniaina Razafinarivo, danseur pluridisciplinaire spécialisé en popping et membre de Street Squad, Untold et K'Olo Disaraga, s'est imposé en champion de l'océan Indien dans la catégorie Hip Hop Debout face à un adversaire réunionnais. Habitué des podiums nationaux, il confirme son statut d'ambassadeur de la danse malgache.

René Farnesi, originaire de Toliara et cofondateur de Street Dope Company, a raflé le titre dans la catégorie Afro après une finale intense contre l'île Rodrigues. Formateur et passionné, il s'illustre une nouvelle fois après avoir remporté des compétitions nationales dans cette discipline.

En parallèle, le breaker Bibrock a décroché une honorable 3e place dans la catégorie Breaking, consolidant la présence malgache dans toutes les disciplines majeures.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Honnêtement, chaque année c'est toujours un mélange de moments forts, d'échanges et d'une intensité inégalable. Malgré les obstacles, la Fédération Hip Hop et Culture Urbaine de Madagascar n'a jamais cessé de donner le maximum », a souligné un responsable, rappelant que la structure reste ouverte à tous ceux qui veulent contribuer à l'essor de la danse urbaine.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.