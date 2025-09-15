Madagascar: Ankilimalinike - Un présumé ravisseur meurt dans des échauffourées

Les informations se précisent suite à la mort d'une personne dans le fokontany Sariraky, commune d'Ankilimalinike, Toliara. Selon les explications, trois personnes ont été enlevées par plus d'une dizaine de bandits présumés munis de fusils et d'autres armes de jet.

Ceux-ci auraient agressé les victimes avant de les emmener dans la forêt. Informés de la situation, des éléments de la gendarmerie et des représentants du Comité de vigilance Voromahery se sont lancés à la poursuite des dahalo. Un des ravisseurs présumés aurait succombé à la suite des échanges de tirs.

« Les poursuivants ont retrouvé la piste des bandits dans la forêt en direction de la route menant à Ampasimaniliky où les bandits ont dressé un barrage. Un affrontement a éclaté lorsque les éléments des forces de sécurité ont voulu le démanteler et a fait un blessé parmi les gendarmes et un blessé par balle parmi les bandits », précise une source au sein des autorités.

« La nuit venue, les éléments de la gendarmerie ont dû rebrousser chemin. Bilan de l'opération, un otage a pu s'échapper durant les échauffourées et appuie actuellement la gendarmerie dans ses investigations, tandis que deux personnes sont toujours aux mains de leurs ravisseurs », poursuit, toujours, cette source.

Ankilimalinike est une des localités concernées par le projet d'exploitation d'ilménite de Ranobe. Très vite, des réactions qui font le rapprochement entre ce qui s'était passé et la contestation contre ce projet ont été vues sur les réseaux sociaux « pour ternir l'image du promoteur », réagit-on du côté des partisans de Base Toliara.

« Les faits sont clairs. Il s'agit tout simplement d'actes de banditisme perpétrés par des Mazoto dahalo. D'ailleurs, ces derniers sont, depuis quelque temps, activement recherchés par les forces de sécurité pour toutes les infractions qu'ils ont perpétrées puisque ce n'est pas la première fois qu'ils commettent des attaques et enlèvements », souligne-t-on. Hier, le calme est revenu dans la commune d'Ankilimalinike.