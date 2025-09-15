Tunisie: Football-la VAR arrive en Tunisie - La fin des polémiques ?

La VAR est-elle la solution idoine au problème d'arbitrage des matchs de football ? Il semblerait que non vu les polémiques et les récriminations qui continuent à être soulevées dans des matches où des buts et des actions de joueurs ont été contestés.

Prévue comme outil pour conférer plus de précision à l'arbitrage, en permettant d'améliorer et de rectifier l'interprétation des arbitres de champ et éviter, ainsi, les décisions injustes concernant notamment des buts et des penalties discutables, elle ne résout pourtant pas totalement le problème de confiance lié à l'interprétation humaine de l'arbitrage sur les terrains de foot.

En Tunisie, suite à des matches où les décisions des arbitres ont été contestées et remises en question après qu'ils aient soit accepté ou refusé des buts et des penalties discutables, la Fédération Tunisienne de Foot a décidé d'introduire, pour cette nouvelle saison, la VAR afin de couper court à toute polémique liée à des actions, des buts, des penalties....contestables.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Toutefois, en raison du retard relatif aux différentes procédures liées au lancement de l'appel d'offres, du choix du fournisseur privé, du cahier des charges et de plusieurs autres son intégration a rencontré des difficultés et n'a pu se faire qu'à partir de la cinquième journée aller du championnat, prévue les 12 et 13 septembre, alors qu'il aurait fallu prévoir la VAR à partir des premiers matches de la Ligue 1 de football.

Ce retard s'explique, entre autres, par le fait, que les fournisseurs chinois ont préféré prendre le temps nécessaire pour s'assurer que le matériel répond aux normes requises et que le personnel chargé de l'installation des équipements du VAR a suivi la formation nécessaire avant de procéder à son installation dans les stades en Tunisie.

Utilisée au cours des matches de US Ben Guerdane CA Bizertin, de l'USM et ESS et du Stade Tunisien et de l'Espérance ST, le recours à la VAR a démarré sur des chapeaux de roue, en permettant d'annuler trois penalties discutables. Arrivera-t-elle en Tunisie à conquérir la confiance du public ou fera-t-elle également l'objet des éternelles polémiques liées à l'interprétation discutable de l'arbitrage de terrain ? L'avenir nous le dira.