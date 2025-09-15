Tunisie: Maher Kanzari maintenu à la tête de l'Espérance de Tunis - La direction réaffirme sa confiance

Un responsable de l'Espérance sportive de Tunis a affirmé dimanche que la direction du club ne prévoit pas de limoger l'entraîneur Maher Kanzari, réaffirmant sa confiance en lui pour poursuivre son travail dans les prochaines semaines.

Selon ce même responsable, cité par l'Agence Tunis Afrique Presse (TAP), « il n'y a aucune raison de se séparer de Maher Kanzari et l'idée de changer le staff technique n'est pas à l'ordre du jour ».

Rappelons que l'Espérance sportive de Tunis a été battue samedi par le Club Sportif de Tunis sur le score de 1-0 au stade de Bardo, lors de la cinquième journée du championnat de Ligue Professionnelle 1. Cette défaite laisse le club, tenant du titre, à 8 points, à la quatrième place provisoire avec deux victoires, deux matchs nuls et une défaite, après un début de saison difficile.

L'équipe de Bab Souika affrontera mardi prochain le Club sportif de Métlaoui au stade Hammadi Agrebi de Radès pour la sixième journée du championnat. Elle entamera également dimanche prochain son parcours en Ligue des champions d'Afrique par un match aller contre le club des Forces Armées du Niger, comptant pour le premier tour préliminaire.