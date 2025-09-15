Afrique du Nord: La Tunisie simplifie les procédures de visa pour les Égyptiens

L'ambassade de Tunisie au Caire a annoncé que les autorités tunisiennes ont décidé de simplifier les procédures de visa pour les citoyens égyptiens, sous certaines conditions.

Selon un communiqué publié sur la page Facebook officielle de l'ambassade, ces facilitations s'appliquent aux catégories suivantes :

Hommes d'affaires, chercheurs, médecins, professions libérales et hauts fonctionnaires.

Ceux qui détiennent un permis de séjour ou un visa Schengen (espace européen) ou un visa pour les États-Unis.

Ceux qui voyagent en groupes de plus de 10 personnes, par l'intermédiaire d'agences de voyages tunisiennes agréées par le ministère du Tourisme. Un représentant de l'agence doit être présent à l'aéroport pour accueillir le groupe.

L'ambassade a précisé que les services tunisiens concernés doivent recevoir au préalable les listes nominatives des voyageurs, accompagnées de tous les documents nécessaires. Ceux-ci incluent :

Un programme de voyage détaillé, de l'arrivée au départ.

Des billets de retour correspondant aux dates de réservation d'hôtel.

Des copies de passeports valides.

Tout autre document justifiant le motif du voyage.

Cette annonce intervient à la suite de la 18e session de la Haute Commission Mixte Tuniso-Égyptienne, qui s'est tenue les 10 et 11 septembre. Les travaux ont été présidés par la cheffe du gouvernement tunisien, Sarra Zaâfrani Zenzeri, et le Premier ministre égyptien, Moustafa Kamal Madbouly.

À cette occasion, la cheffe du gouvernement tunisien a appelé à intensifier le travail de terrain et à multiplier les visites entre les deux pays pour augmenter le volume des échanges commerciaux.