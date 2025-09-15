Tunisie: Propos déplacés de Maher Kenzari - Le bureau de la Ligue convoque l'entraîneur de l'EST

D'après une source officielle au sein de la Ligue Nationale de Football Professionnel, la commission de discipline de l'organisation envisage de convoquer l'entraîneur de l'Espérance Sportive de Tunis, Maher Kenzari, pour qu'il s'explique sur son comportement et ses propos lors du match de la cinquième journée du championnat de la Ligue 1 contre le Stade Tunisien. La rencontre a eu lieu ce samedi au stade Hedi Neifer à Bardo.

Cette même source a déclaré à l'agence de presse Tunis-Afrique (TAP) ce dimanche que les « nouvelles règles en vigueur donnent au bureau de la Ligue le droit de convoquer tout joueur, responsable ou entraîneur qui a eu un comportement ou tenu des propos contraires à l'éthique, quels que soient les moyens de preuve disponibles pour la Ligue. »

La source a également ajouté qu'il existe un « consensus parmi toutes les parties impliquées dans le football, y compris l'autorité de tutelle, la Fédération et la Ligue, pour prendre les mesures nécessaires afin de lutter contre toutes les manifestations et comportements honteux dans les stades. »

Des images télévisées diffusées en direct pendant le match ont montré l'entraîneur de l'Espérance Sportive de Tunis, Maher Kenzari, proférant des propos offensants.

Pour rappel, le match s'est terminé sur une victoire du Stade Tunisien (1-0).