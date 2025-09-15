Tunisie: Ligue 1 - 5e journée - CA - Les mêmes choix presque...

Le retour de Ben Ali est certain, Benzarti n'aurait qu'un seul ballottage en tête : Sghaier ou Saydou Khan.

Si, contre l'ESZ, l'occasion de confirmer le bon départ a été ratée, contre le CSS cet après-midi, le CA ferait tout pour se réconcilier avec son public. Comme l'ESZ, le CSS est un club qui joue les premiers rôles malgré un départ moyen. C'est un adversaire de grand calibre qui aime s'illustrer à Radès ces dernières saisons.

Du côté de Faouzi Benzarti, qui a misé beaucoup sur le travail foncier à Aïn Draham lors de la trêve, il n'est plus question de rééditer le scénario de l'ESZ où ses joueurs ont calé en deuxième mi-temps. La dernière victoire, acquise face au CAB sur une seule mi-temps presque, n'est pas un test fiable sur la valeur réelle de cet effectif.

C'est aujourd'hui que l'on verra si Benzarti a apporté sa touche personnelle, et si les équipiers de Chaouat sont solides. Le premier atout sera sans doute un public qui, malgré les échecs et les déceptions, reste aussi fidèle et qui viendra en masse. Ça peut aussi être un facteur pressant avec des joueurs qui savent qu'un deuxième faux pas à Radès ne sera pas pardonné.

Côté choix de Benzarti, c'est le genre d'entraîneurs conservateurs, peu enclin à faire tourner son effectif et qui ne procède à des changements que lorsqu'il y est contraint. Sur le flanc gauche, on devrait retrouver alors Houssem Ben Ali, complètement rétabli des effets de sa collision avec Stanely, joueur de l'ESZ.

Sinon, ce sont théoriquement les mêmes choix à faire en attendant que l'effectif intégral soit disponible. Il y aura un ballottage à faire en milieu du terrain entre Ghaith Sghaier, le préféré de Benzarti, et Saydou Kahn, prêt physiquement pour jouer un match entier. Sghaier, complètement à côté de la plaque dans ses dernières sorties, surtout sur les balles arrêtées, est-il en mesure de supporter la pression du public ? Les chances de Khan sont réelles.

Zemzemi et Ait Malek (plus efficace en tant qu'ailier) sont intouchables. Devant, c'est aussi Khadhraoui, transparent et peu incisif sur son couloir gauche, qui va encore être lancé. L'entraîneur clubiste est satisfait du travail défensif de Khadhraoui et de ses appels qui créent des espaces pour ses équipiers.

A droite, Kinzumbi (à degré moindre Mesmari) essayera surtout de passer la vitesse supérieure, car jusqu'à maintenant, il n'est pas celui qu'on a connu auparavant. A court de compétition, Kinzumbi reste un joueur fort avec son pied gauche et ses accélérations quand l'équipe joue en transition.

Quant à Chaouat, c'est le principal atout offensif des Clubistes. Buteur, mobile avec des appels incessants sur l'axe et les côtés, Chaouat attend plus de balles et de passes correctes pour faire la différence. En défense, Mouhib Chamekh semble avoir la confiance de Benzarti, même si Yefreni a quelques chances de paraître d'entrée.

Sinon, Zaâlouni, Ben Abda et Ali Youssef seront là pour neutraliser les assauts du CSS et bloquer les Sakkouhi, Ben Ali, Belwafi et les autres. Un match qui vaut plus que trois points à vrai dire. Si le CA veut démarrer sur les chapeaux de roues et aborder la série de 4 matches qui l'attendent, les trois points sont indispensables aujourd'hui. Sur le banc des remplacements, quelques solutions sont disponibles en fonction du scénario du match, tels que Aoun, Omri ou Mesmari.