Tunisie: Bir El Kassaa - Légumes et poissons flambent

Le marché de gros de Bir El Kassaa a enregistré, durant le mois d'août 2025, une hausse notable des prix de plusieurs légumes, poissons et fruits, selon l'Observatoire national de l'agriculture (ONAGRI).

Parmi les légumes, les courges ont bondi de 39% à 3 351 millimes/kg, les pommes de terre de 38% à 2 000 millimes/kg, et les piments doux de 34% à 1 644 millimes/kg. Les tomates et concombres ont également augmenté respectivement de 19% et 15%. À l'inverse, les oignons ont chuté de 33% (787 millimes/kg) et le persil de 9% (1 009 millimes/kg).

Du côté des poissons, la seiche (+39% à 27 109 millimes/kg), le chinchard (+37% à 4 987 millimes/kg), le mulet (+25% à 11 504 millimes/kg) et le rouget (+24% à 23 227 millimes/kg) ont vu leurs prix grimper. Des hausses plus modérées concernent le marbré, la sardine et le pageot (+5% chacun). D'autres variétés, comme le merlan (-17%) et les sparaillons (-6%), ont vu leurs prix reculer.

Pour les fruits, la pastèque a enregistré la plus forte hausse (+63% à 800 millimes/kg), suivie du raisin (+20% à 4 029 millimes/kg) et du melon (+3% à 1 056 millimes/kg). En revanche, les prunes (-39%), les pêches (-28%) et les pommes (-17%) ont baissé.

Cette variation des prix illustre les fluctuations saisonnières et la sensibilité des produits frais aux conditions d'approvisionnement et de production.