Tunisie: Allocations familiales - La CNRPS informe les bénéficiaires sur les documents à fournir

La Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale (CNRPS) informe tous les bénéficiaires des allocations familiales pour les enfants âgés de 16 à 21 ans, des allocations de salaire unique, et des pensions temporaires d'orphelinat accordées aux étudiants de 21 à 25 ans, qu'ils doivent soumettre les documents suivants

Pour les bénéficiaires des allocations familiales et de l'allocation de salaire unique (retraités et veuves)

Les documents à fournir sont :

Un extrait de naissance pour chaque enfant concerné de moins de 18 ans.

Un certificat de scolarité pour l'année scolaire 2025/2026, pour les enfants âgés de 16 à 21 ans qui poursuivent leurs études.

Une déclaration sur l'honneur de non-emploi du conjoint

______________________________________

Pour les étudiants bénéficiant d'une pension temporaire d'orphelinat (âgés de 21 à 25 ans)

Les documents requis sont :

Une attestation d'inscription pour l'année universitaire 2025/2026.

Un certificat de non-bénéfice d'une bourse universitaire pour 2025/2026.

Une copie de la carte d'identité nationale.

Afin de garantir le versement des allocations et pensions dans les délais prévus, les documents requis doivent être déposés dans le centre régional, local ou le bureau de services le plus proche de votre domicile avant le 14 octobre 2025.