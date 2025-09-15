Madagascar: Basketball 5X5/N1A hommes - Le COSPN détrône la GNBC

Devant une foule acquise à sa cause, le Club omnisports de la Police nationale a pris sa revanche sur la Gendarmerie nationale Basket Club et a arraché le titre de champion de Madagascar N1A.

Le Palais des sports de Mahamasina a vécu une ambiance électrique, hier soir, durant la finale du championnat de Madagascar N1A hommes, opposant la Gendarmerie nationale Basket Club (GNBC) au Club omnisports de la Police nationale (COSPN). Les protégés de Tojo Rasamoelina, coach du club, ont répondu présent : sérieux, disciplinés et portés par un public chauffé à blanc, ils ont pris le dessus sur la GNBC, tenante du titre, pour s'imposer 67-56.

Dès l'entrée des deux formations sur le parquet, l'applaudimètre penchait en faveur des policiers. La finale a débuté tambour battant. Après l'ouverture du score par Lomario et Arnol (4-0), la GNBC a rapidement recollé, avant que le COSPN ne vire en tête à la fin du premier quart-temps (11-8).

Dans le deuxième quart-temps, les policiers ont accéléré, infligeant un 21-12 aux gendarmes, poussant le coach de la GNBC à demander un temps mort. Mais, malgré la réaction d'Elly et Fabrice, la pause a été atteinte sur un court avantage du COSPN (29-27).

Au retour des vestiaires, le suspense a encore tenu le public en haleine. Elly et Fabrice ont permis à la GNBC de revenir à hauteur (34-34), mais Livio et ses coéquipiers ont repris les devants grâce à un tir primé, puis un collectif plus efficace. À la fin du troisième quart-temps, le COSPN menait déjà 51-42, Elly Randriamampionona maintenant néanmoins la GNBC dans la course avec ses 15 points.

Une reconquête bien préparée

Le dernier acte a confirmé la supériorité des policiers. Plus solides physiquement et mentalement, avec un mur défensif compact et infranchissable sur certaines attaques des gendarmes, ils ont rapidement creusé l'écart (62-45, +17). Dès lors, les gendarmes ne pouvaient plus revenir. Le Palais des sports a chaviré lorsque le score final de 67-56 est tombé, consacrant le retour du COSPN au sommet du basketball national.

Samy Olivier Harison, le président du club, ne cache pas sa satisfaction après ce sacre :« Nous nous sommes préparés depuis le mois de février dans un but précis: reconquérir le titre. Nous avons travaillé avec un nouveau coach, les joueurs ont tout donné et la mission est accomplie. »

Son entraîneur, Tojo Rasamoelina, confirme : « Nous avons mis en place un système structuré et solide. Le travail collectif a payé. Bravo aux joueurs. »

En face, Elly Randriamampionona, meneur et meilleur scoreur de la GNBC, reconnaît sportivement la supériorité de l'adversaire :« Nous avons tout donné, mais le COSPN a été plus fort ce soir. »

Dans une ambiance de fête, joueurs et supporters du club ont célébré ce sacre longtemps attendu. Une revanche éclatante qui marque un nouveau chapitre dans la rivalité historique entre gendarmes et policiers.