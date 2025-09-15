Madagascar: Santé publique - Des cas de rage signalés à Toamasina

La lutte contre la rage s'intensifie face à la recrudescence des morsures de chiens à Toamasina.

Une recrudescence des morsures de chiens a été signalée dans la Commune Urbaine de Toamasina. Selon un communiqué de la Commune, quatre-vingt-treize personnes ont été mordues en un mois, entre le début du mois d'août et le 4 septembre. Cette situation illustre l'ampleur du problème dans la ville portuaire.

Pour enrayer la propagation de la rage, une opération d'éradication a été lancée. Plusieurs entités dont la Commune Urbaine de Toamasina (CUT), la Direction Régionale de la Santé Publique (DRSP), le Bureau Municipal d'Hygiène (BMH) et la Direction Régionale de l'Agriculture et de l'Élevage (DRAE) unissent leurs forces. L'action cible particulièrement les chiens errants sans propriétaire, considérés comme les principaux vecteurs de la maladie.

L'abattage massif des chiens errants a été réalisé par voie d'empoisonnement, selon les autorités locales. Cette initiative, qui a débuté dans la nuit de samedi et s'est poursuivie hier, vise à protéger la population et freiner la recrudescence de la rage.

Vaccination de masse

La Commune a rappelé d'ailleurs aux habitants la vigilance et les invite à éviter de laisser leurs animaux domestiques errer durant cette période.

Parallèlement, les autorités sanitaires rappellent que la campagne de vaccination de masse des chiens disposant de propriétaires identifiés a déjà été menée en août, dans le but de réduire les risques de transmission.

La rage demeure un problème majeur de santé publique à Madagascar. Elle est responsable de près de huit cents décès chaque année. Selon le rapport d'activités 2023 de l'Institut Pasteur de Madagascar (IPM), environ quinze mille personnes sont traitées chaque année dans les trente-deux Centres de traitement antirabique du pays. Madagascar s'est par ailleurs engagée dans la stratégie mondiale « Zéro Rage d'ici 2030 », visant à éliminer les décès humains dus à la rage d'origine canine.