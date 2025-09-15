Madagascar: Dames - La GNBC reste inamovible

La GNBC conserve son titre de championne de Madagascar N1A dames en battant largement MB2ALL, 76-53, hier, au Palais des sports de Mahamasina.

Le Palais des sports de Mahamasina a été plein à craquer, dimanche après-midi, pour la grande finale du championnat national N1A dames. Sur le parquet, la GNBC et MB2ALL se retrouvaient pour un remake de la finale 2024, déjà remportée par les gendarmes.

Sur le papier, la GNBC partait favorite, forte de son expérience, tandis que MB2ALL rêvait de revanche. Mais le suspense n'a duré qu'un quart-temps. Les joueuses de MB2ALL, maladroites, n'ont jamais trouvé la solution, facilitant la victoire des gendarmes.

Dès le coup d'envoi à 15h06, MB2ALL a ouvert le score par Sydonie, rapidement imitée par les gendarmes. La GNBC a alors enclenché son rouleau compresseur : 5-2, puis 11-6 et enfin 21-8, à la fin du premier quart-temps.

Les protégées de Ravoavy Filamatra Rehareha, président de la GNBC, ont imposé une défense solide et un rythme insoutenable. En face, MB2ALL a multiplié les maladresses et perdu son adresse habituelle, notamment aux tirs extérieurs.

Le deuxième quart-temps n'a fait qu'amplifier l'écart. Chine et ses coéquipières de la GNBC ont multiplié les réussites offensives, portant la marque à 43-20 à la pause.

Une finale à sens unique

Les spectateurs, partagés entre les deux camps, ont vu l'applaudimètre pencher de plus en plus en faveur des gendarmes, portées par un collectif impeccable et une défense intraitable.

Au retour des vestiaires, la physionomie de la rencontre n'a pas changé. MB2ALL, malgré une belle tentative avec un tir primé de Muriel, a continué de buter sur la défense adverse. Huit lancers francs ratés sont venus sanctionner son manque de réussite. La GNBC a, au contraire, continué d'alourdir la note : 55-31 à la fin du troisième quart-temps, puis 76-53 au buzzer final.

La domination a été totale et a tourné à une humiliation rarement vécue par les basketteuses de MB2ALL : rebonds captés, circulation de balle fluide, adresse dans les tirs décisifs pour les gendarmes. MB2ALL, impuissante, a été réduite au rôle de spectatrice face à une GNBC disciplinée et sûre de sa force. Le public n'a pas manqué de saluer la performance des championnes en titre, qui s'offrent un nouveau doublé national.

À l'issue de la rencontre, le président de la GNBC, Ravoavy Filamatra Rehareha, a exprimé sa satisfaction : « En tant que championnes en titre, la GNBC dames n'a pas droit à l'erreur. Nous nous sommes bien préparés en rectifiant les erreurs qui nous avaient coûté cher contre MB2ALL en phase de poules. Nous avons réussi à garder notre titre entre nos mains et nous sommes contents. »

De son côté, Sydonie Andriamihajanirina, l'une des cadres de MB2ALL, a reconnu la supériorité de l'adversaire : « Je n'ai pas de mot à dire pour le moment, les gendarmes ont mieux joué que nous. »

Cette victoire confirme la suprématie de la GNBC sur le basketball féminin malgache. Pour MB2ALL, l'heure est à la déception, une fois encore.