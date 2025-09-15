Madagascar: Antananarivo - La crise d'eau gagne plusieurs quartiers

À Antananarivo, la pénurie d'eau s'aggrave. Elle touche désormais de nouveaux quartiers. Dans la commune rurale d'Alasora, des habitants témoignent que des secteurs encore approvisionnés il y a quelques jours ont subi, la semaine dernière, une coupure d'eau.

Dans la commune urbaine d'Antananarivo, la situation se dégrade dans les zones plus basses. « La cité Fort Voyron est la plus touchée par cette panne, habituellement, mais la semaine dernière, des habitants du secteur II sont également venus nous signaler que l'eau ne parvenait plus jusqu'à eux », explique un responsable du fokontany à MananjaraAndrefan'Ambohijanahary. Anjanahary, Amboditsiry, Ambohitrarahaba se plaignent également de la coupure d'eau.

Outre la panne d'eau, des consommateurs tirent également la sonnette d'alarme sur la qualité d'eau qui arrive chez eux. « C'est de l'eau boueuse qui sort des robinets », s'insurgent-ils.

La tension monte parmi les riverains, face à ces problèmes d'eau. À Ankadikely Ilafy, des habitants ont organisé une manifestation le week-end dernier pour alerter sur la pénurie à laquelle ils sont confrontés. Dans ce quartier situé à l'extrémité du réseau de la Jirama, le bidon de 20 litres d'eau se vendrait entre

1 500 et 2 000 ariary. Pour se ravitailler, certains habitants parcourent plusieurs kilomètres à pied pour accéder aux rares bornes-fontaines encore fonctionnelles.

Le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène a déjà sensibilisé la population à limiter le gaspillage d'eau, il y a quelques semaines. « Les ressources en eau diminuent », expliquait ce département. Des citernes d'eau sont mobilisées pour ravitailler en eau les quartiers affectés par la panne d'eau.

Concernant la qualité de l'eau, ce ministère souligne que l'eau produite par les stations Mandroseza I et II est propre et conforme aux normes, et que les « stocks d'intrants de traitement d'eau » seraient suffisants pour plusieurs mois.