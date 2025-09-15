Madagascar: Infrastructures - L'appel d'offres du flyover d'Anosizato repart

15 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

La mise en oeuvre du projet de flyover à Anosizato progresse désormais. L'appel d'offres international pour ce grand chantier a été relancé la semaine dernière.

Le ministre des Travaux publics, Richard Théodore Rafidison, a confirmé cette étape, précisant que, parallèlement à cette procédure administrative, les aspects techniques avancent également. « Les discussions techniques approfondies et prolongées avec les bailleurs de fonds et nos techniciens au ministère concernant ce projet de flyover se poursuivent également », a-t-il déclaré.

L'objectif principal de cette infrastructure est de résoudre définitivement les problèmes de congestion routière, une situation qui provoque de nombreux désagréments dans la zone d'Anosizato, notamment au carrefour de la Route nationale 1 (RN1) et de la Route nationale 58A.

Depuis de nombreuses années, les usagers dénoncent le temps perdu et les difficultés occasionnées par ces embouteillages, véritable « calvaire » aux heures de pointe. La population espère donc que ce chantier sera achevé dans les délais, offrant une solution durable pour libérer Anosizato et ses environs de ces contraintes quotidiennes.

