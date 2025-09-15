Madagascar: Électricité - L'Office de régulation change de statut

Le 6 août, le conseil des ministres a validé la transformation de l'Office de régulation de l'électricité (ORE) en Arelec, une autorité de régulation indépendante. Cette décision officialise le décret de 2018, qui donne à l'office plus d'autonomie et de responsabilités.

« L'Arelec n'est plus placé sous la tutelle directe du ministère. Le personnel sera renforcé et nous disposons de plus d'indépendance pour accomplir nos missions », explique Lova Razafidrankoto, directeur de la législation à l'ORE. Sa mission principale sera d'arbitrer entre les acteurs du secteur, de garantir la sécurité de l'approvisionnement et de contrôler l'équité des tarifs.

Depuis sa création en 1999, l'ORE avait pour mission de superviser la production et la distribution d'électricité à Madagascar. Elle définit les tarifs et contrôle la qualité de l'électricité distribuée. Selon Thierry Andriatsoa, Secrétaire général du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures, « l'ORE veille à ce que les décisions soient justes et impartiales, en protégeant à la fois les consommateurs, l'État et les entreprises ».

Avec sa nouvelle organisation, l'Arelec pourra mieux encadrer un secteur stratégique pour le pays, l'électricité. Elle valide les tarifs proposés par les opérateurs et contrôle leur conformité avant distribution. « Nous guidons les opérateurs sur la réglementation et validons les tarifs qu'ils souhaitent appliquer », précise Rasolojaona Rivoharilala, Secrétaire exécutif de l'ORE.