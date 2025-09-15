Madagascar: Pétanque/National de Chalon-sur-Saône - Le pays perd en finale

La sélection malgache s'incline en finale. Le tournoi estival se poursuit pour les boulistes de la Grande Île, toujours en tournée en France. La triplette composée de Yves Sédrick Rakotoarisoa, Tiana Laurens Razanadrakoto alias « Tonnerre », et Faratiana Rakotoniaina dit « Tiana Kely », a été battue en finale du National triplette de Chalon-sur-Saône ce week-end.

La bande à Yves Sédrick s'est inclinée par 11-13 lors de l'ultime duel face au trio formé par Nelson Zigler, Loustalot Louis Malik et Élie Benmargui. L'équipe de Zigler a rapidement pris l'avantage en menant 2-0 en début de partie. Très à l'aise et apparemment sans pression après les huit étapes du Masters de pétanque, l'équipe d'Yves Sédrick a su renverser la situation pour mener 7-2, puis 11-8.

Mais à la suite d'une série de « trous » du côté malgache, Zigler et ses coéquipiers ont finalement remporté la victoire grâce à une grosse mène de cinq points (13-11).

En demi-finale, Yves, Tiana Kely et Tonnerre avaient battu la formation de Romain Zimmermann, Jean Pfeffer et Mickaël Feyertag sur le score de 13-5, après avoir éliminé en quart de finale l'équipe de Quentin Touillet, Mickaël Baldino et Maxime Fleuriot.