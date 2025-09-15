Afrique: Tennis de table/Africa ranking - Hanitra Raharimanana dans le top 10

15 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Trois pongistes malgaches, tous expatriés en France, figurent dans le top 20 du classement africain des épreuves individuelles, actualisé le 9 septembre. La championne d'Afrique de l'Est, Hanitra Karen Raharimanana, a réalisé le meilleur classement en se hissant à la dixième place, et à la 179e mondiale.

Deux autres joueurs intègrent également le top 16 africain. L'olympien de Paris 2024 et triple champion d'Afrique de l'Est en simple et en double messieurs, Fabio Rakotoarimanana, occupe la 11e place du nouveau classement continental. L'expatrié de Lille est classé 170e au classement mondial.

Son coéquipier, Antoine Razafinarivo, occupe quant à lui, la 16e place en Afrique et la 197e au niveau mondial. Ces deux joueurs, champions d'Afrique en double il y a trois ans, ont validé leur ticket pour le championnat d'Afrique, programmé à Kigali, capitale rwandaise, du 12 au 19 octobre.

Chez les hommes, le Nigérian Aruna Quadri caracole en tête du classement africain et est classé 26e mondial, devant deux Égyptiens : Omar Assar (33e mondial) et Youssef Abdelaziz (51e mondial).

Le top 3 féminin est dominé par trois Égyptiennes : Hana Goda (25e mondiale), Dina Meshref (48e ) et Mariam Alhodaby (56e).

