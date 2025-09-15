Madagascar: Valenciennes FC - El Hadary ouvre son compteur

Première titularisation, premier but. De retour en France après ses deux matchs comptant pour les septième et huitième journées qualificatives à la Coupe du monde 2026, l'attaquant des Barea A, El Hadary Yves Clovis Raheriniaina, signe son premier but et offre la victoire à son nouveau club, le Valenciennes FC.

El Hadary a marqué l'unique but de la rencontre pour le VAFC à la 84e minute, face au Paris 13 Atletico, vendredi soir au stade du Hainaut, dans le cadre de la sixième journée du championnat de France de National.

Son équipe jouait à dix depuis la 38e minute, tout comme Paris 13 à partir de la 60e. Après cette sixième journée, le VAFC occupe la 10e place du classement avec 6 points, grâce à sa deuxième victoire de la saison, mettant ainsi fin à une série de trois défaites consécutives.

Le joueur du Paris FC en catégorie U19 est prêté au Valenciennes FC pour une durée d'un an, sans option d'achat. Le contrat a été signé fin août. El Hadary avait déjà été testé avec l'équipe professionnelle en Ligue 1 et avait marqué un but pendant les matchs amicaux de présaison au cours du mois d'août.