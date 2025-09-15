Madagascar: Valenciennes FC - El Hadary ouvre son compteur

15 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Première titularisation, premier but. De retour en France après ses deux matchs comptant pour les septième et huitième journées qualificatives à la Coupe du monde 2026, l'attaquant des Barea A, El Hadary Yves Clovis Raheriniaina, signe son premier but et offre la victoire à son nouveau club, le Valenciennes FC.

El Hadary a marqué l'unique but de la rencontre pour le VAFC à la 84e minute, face au Paris 13 Atletico, vendredi soir au stade du Hainaut, dans le cadre de la sixième journée du championnat de France de National.

Son équipe jouait à dix depuis la 38e minute, tout comme Paris 13 à partir de la 60e. Après cette sixième journée, le VAFC occupe la 10e place du classement avec 6 points, grâce à sa deuxième victoire de la saison, mettant ainsi fin à une série de trois défaites consécutives.

Le joueur du Paris FC en catégorie U19 est prêté au Valenciennes FC pour une durée d'un an, sans option d'achat. Le contrat a été signé fin août. El Hadary avait déjà été testé avec l'équipe professionnelle en Ligue 1 et avait marqué un but pendant les matchs amicaux de présaison au cours du mois d'août.

