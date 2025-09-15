Madagascar: Ancien international - Les Forces armées au chevet de Michel Kira

L'ancien capitaine emblématique de l'équipe nationale de football, le Club M, n'a pas prêché dans le désert. À la suite de l'article paru dans L'Express de Madagascar, dans notre livraison du 10 septembre, intitulé « Michel Kira appelle à l'aide », le ministère des Forces armées a tendu la main à celui qui a longtemps porté les couleurs du pays.

Une délégation, conduite par le général William Michel Andriamasimanana, directeur général de la Sécurité nationale et secrétaire général par intérim, s'est rendue à son domicile. À ses côtés, le général Éric Rakotondrabary, responsable de l'Office militaire chargé du sport et de la culture. Mandatés par le ministre, le général de corps d'armée Lala Monja Delphin, Sahivelo, ils ont apporté une assistance concrète à l'un des symboles du football malgache.

Maître Michel Kira traverse aujourd'hui une période délicate. Affaibli par des problèmes de santé, il se trouve désormais entre de bonnes mains. À l'issue de la visite des représentants du ministère, Michel Kira a été transféré à l'hôpital militaire de Soavinandriana afin de subir une batterie d'examens. L'ensemble des frais, incluant soins, médicaments et alimentation, est entièrement pris en charge par le ministère. Des examens médicaux sont en cours pour identifier la cause de sa maladie et mettre en place un traitement adapté.

Le soutien ne s'est pas limité au joueur. Son épouse, souffrant d'hypertension, a également bénéficié d'une attention particulière. Ce geste illustre la reconnaissance officielle envers un sportif qui a marqué l'histoire du football malgache.

