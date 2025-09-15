Afrique: Football/CHAN - Trois Barea accueillis en héros à Bemasoandro

L'accueil des Barea, vice-champions d'Afrique des Nations, dans leur ville d'origine ou par leur club respectif se poursuit depuis leur retour au pays. Une foule en liesse a accueilli en héros, hier à Bemasoandro, trois joueurs de l'Ajesaia qui ont fait partie de la sélection au CHAN: l'attaquant Fenohasina Gilles Razafimaro, auteur de deux buts, le gardien de but Manda Hasina Ratsimbazafy surnommé « Bota », et le défenseur Jean Antonio Tolojanahary.

Un carnaval a traversé la commune dans la matinée, depuis le terre-plein d'Antanimenabe, près de la station Shell pour rallier la cour de la commune de Bemasoandro en passant par l'abattoir près d'Ampasika serpentant les ruelles des quartiers populaires.

Le maire de Bemasoandro, Jimmy Ranitratsilo, a félicité les Barea et salué leur exploit. Il leur a remis des certificats et des médailles. La commune leur délivrera désormais gratuitement les documents administratifs.

Une marée de fans et de supporters des Barea et de l'Ajesaia, ainsi que de nombreux curieux, ont participé à la procession, tandis que d'autres, postés le long des rues, saluaient leurs héros.