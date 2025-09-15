Madagascar: Cosafa Cup U17 - Deuxième revers des Barea, face aux Bafana Bafana

Le cauchemar se poursuit. Les Barea U17 garçons ne disputeront pas la phase finale de la 13e édition de la Coupe de la Cosafa qui se déroule depuis jeudi à Harare, capitale zimbabwéenne. Après l'entrée ratée vendredi contre les Flammes malawites (1-3), les Barea ont encaissé un deuxième revers en s'inclinant largement (1-5) devant les Bafana Bafana sud-africains, hier au stade The Hearts.

Les Sud-Africains sont l'une des équipes favorites du tournoi comptant trois titres. Les Barea ont pourtant ouvert la marque dès l'entame de la rencontre et ont mené 1 à 0. Les Bafana Bafana ont réagi et ont égalisé un partout pour mener (3-1) à la pause.

À la troisième et dernière journée, la sélection de la Grande Ile affrontera les Chipolopolo zambiens, le plus titrés de la Coupe du Cosafa U17, le mardi 16 septembre au The Hearts stadium. Les Zambiens comptent quatre étoiles à leur palmarès dont les deux dernières éditions. Seules les trois équipes mieux classées de chaque poule ainsi que la meilleure deuxième accéderont aux demi-finales.