Madagascar: Cosafa Cup U17 - Deuxième revers des Barea, face aux Bafana Bafana

15 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Le cauchemar se poursuit. Les Barea U17 garçons ne disputeront pas la phase finale de la 13e édition de la Coupe de la Cosafa qui se déroule depuis jeudi à Harare, capitale zimbabwéenne. Après l'entrée ratée vendredi contre les Flammes malawites (1-3), les Barea ont encaissé un deuxième revers en s'inclinant largement (1-5) devant les Bafana Bafana sud-africains, hier au stade The Hearts.

Les Sud-Africains sont l'une des équipes favorites du tournoi comptant trois titres. Les Barea ont pourtant ouvert la marque dès l'entame de la rencontre et ont mené 1 à 0. Les Bafana Bafana ont réagi et ont égalisé un partout pour mener (3-1) à la pause.

À la troisième et dernière journée, la sélection de la Grande Ile affrontera les Chipolopolo zambiens, le plus titrés de la Coupe du Cosafa U17, le mardi 16 septembre au The Hearts stadium. Les Zambiens comptent quatre étoiles à leur palmarès dont les deux dernières éditions. Seules les trois équipes mieux classées de chaque poule ainsi que la meilleure deuxième accéderont aux demi-finales.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.