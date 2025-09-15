Madagascar: Tafan-Gilita Festival - La guitare fait battre le coeur du Stade Barea

Le parking du Stade Barea Mahamasina a vibré deux jours au son des guitares. La première édition du Tafan-Gilita Festival a réuni des artistes de renom et de jeunes talents.

Des guitares qui parlent, des voix qui racontent, un public conquis : c'est l'alchimie qui a marqué la première édition du Tafan-Gilita Festival, ce week-end au parking du Stade Barea Mahamasina.

Pendant deux jours, les cordes acoustiques ont fait naître une atmosphère où émotion et authenticité se sont entremêlées. Le moment fort de l'événement fut sans doute la présence presque complète de Lôlô sy ny Tariny, réunis sur scène bien au-delà de leur formation habituelle.

Le public, émerveillé, a repris en choeur des titres intemporels tels que Lekoma, Dimbaka avy any Nazareta, Izaho tsy maintsy mihira, Omeo Kafe ou encore Aza Tsahoana. Preuve que les mélodies et les textes de Lôlô sy ny Tariny traversent les générations : les plus jeunes n'ont pas hésité à entonner les paroles, portées par une ferveur rare.

À leurs côtés, des piliers comme Mahaleo, Njila, Feo Gasy, Tselonina, Ralanto et Kolibera ont sublimé l'événement par leur maîtrise de la guitare acoustique, chacun dévoilant l'histoire intime qu'il entretient avec son instrument. Le festival a également rendu hommage à ces artistes en leur décernant des « Pao-tsatroka » pour leur contribution au rayonnement de la guitare malgache.

Mais Tafan-Gilita n'a pas seulement été une célébration : il a aussi porté un message de transmission. Un concours a récompensé la nouvelle génération de guitaristes, dont Hira a décroché le premier prix avec une guitare Taylor, suivi de Ramily avec une Takamine et Willy avec une guitare en bois de rose malgache.

« Nous sommes satisfaits, le festival continuera », a affirmé Niry Ravelojaona, parrain de l'événement. Car au-delà du spectacle, l'objectif est clair : réveiller, transmettre et perpétuer le Revy Gilita, ce patrimoine musical profondément enraciné dans l'âme malgache.