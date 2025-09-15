Addis-Abeba — Le président Taye Atske-Silassie a rendu hommage au Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD), qu'il a qualifié de victoire historique reflétant la détermination et la ténacité du peuple éthiopien.

Érigé comme le plus grand barrage du continent, le GERD marque une étape décisive obtenue grâce à l'effort commun des Éthiopiens.

Financé exclusivement par des ressources nationales, le projet a surmonté d'énormes obstacles, illustrant la puissance de l'unité et de la volonté collective.

Lors de la cérémonie populaire organisée aujourd'hui à Addis-Abeba pour célébrer son inauguration, le président Taye a décrit le GERD comme « un précieux héritage offert par les Éthiopiens à eux-mêmes ».

Il a insisté sur le fait que ce barrage n'est pas seulement une infrastructure stratégique, mais aussi une grande victoire symbolique incarnant la résilience, la persévérance et la capacité du pays à concrétiser ses ambitions grâce au travail et à l'engagement collectif.

Le chef de l'État a également affirmé que le GERD est le fruit du dévouement, de la solidarité et du leadership des Éthiopiens, répondant à ce qu'il a appelé « les larmes et les prières séculaires des mères éthiopiennes ».

À l'occasion, il a salué l'apport décisif de toutes les couches de la société, de la diaspora et le rôle du Premier ministre Abiy Ahmed, qui ont contribué à transformer ce projet en réalité.

Enfin, le président a réaffirmé la volonté des Éthiopiens de « progresser et prospérer ensemble », tout en insistant sur la nécessité de renforcer la coopération entre les pays riverains du Nil.