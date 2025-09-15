Addis-Abeba — La maire d'Addis-Abeba, Adanech Abiebie, a souligné que le Grand Barrage de la Renaissance appartient non seulement à l'Éthiopie, mais à tous les Africains, et constitue un puissant symbole d'unité, d'intégration et de prospérité partagée sur tout le continent.

S'exprimant lors d'un grand rassemblement organisé aujourd'hui à Addis-Abeba sur la place Meskel, la maire Adanech a qualifié l'achèvement du barrage de triomphe historique, reflet de la détermination et de la résilience de l'Éthiopie.

Des milliers d'habitants ont envahi la place, scandant des messages de fierté et de gratitude pour ce qu'ils ont qualifié de « victoire nationale ».

Adanech a souligné que le Grand barrage a remodelé le paysage géopolitique de la région, remis en question les injustices passées et redonné espoir aux populations noires du monde entier.

« L'achèvement réussi du barrage est une victoire non seulement pour l'Éthiopie, mais aussi pour tous les Africains. Il prouve que nous pouvons réaliser des projets transformateurs avec nos propres capacités, ressources et professionnels », a-t-elle déclaré.

La maire a également souligné que ce projet incarne l'autonomisation des Africains et des communautés noires du monde entier qui aspirent au développement par l'autonomie.

Les manifestants ont fait écho à ce sentiment, portant des banderoles sur lesquelles on pouvait lire : « Une oeuvre magistrale qui a ravivé l'esprit de l'éthiopisme, un pont entre le passé et l'avenir, et un monument de la persévérance éthiopienne, construit de pierre et de fer. »

La maire a également souligné que le barrage symbolise la lutte collective de générations pour sortir de la pauvreté et atteindre la prospérité grâce au travail acharné et à la résilience.

Rendant hommage à tous les Éthiopiens, ingénieurs, ouvriers et professionnels, la maire Adanech a salué leur dévouement et leurs connaissances, qui ont permis de concrétiser cette vision.

Elle a également salué les contributions des Éthiopiens, tant au niveau national qu'international, qui ont défendu le barrage sur les scènes diplomatique, médiatique et publique.

« Des enfants aux aînés, des petits commerçants aux investisseurs, des étudiants aux intellectuels, des Éthiopiens de tous horizons ont contribué.

Indépendamment de leur origine, de leur religion ou de leur statut, c'est une victoire collective qui nous appartient à tous », a-t-elle affirmé.

« Le Grand barrage est plus qu'un barrage ; c'est le fruit d'un leadership visionnaire, de l'engagement ferme du peuple et de la persévérance à surmonter les défis.

Il restera un monument éternel de l'invincibilité de l'Éthiopie », a-t-elle noté.