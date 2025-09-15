Addis-Abeba — L'Institut éthiopien des affaires étrangères a affirmé que l'expérience diplomatique de l'Éthiopie autour du Grand Barrage de la Renaissance constitue une véritable source d'inspiration pour les nations africaines. Selon l'institut, ce projet va au-delà d'une simple infrastructure : il illustre une diplomatie africaine exemplaire.

Dans une déclaration à l'ENA, le directeur général adjoint Abdi Zenebe a mis en avant la capacité de l'Éthiopie à conduire des négociations complexes face aux pressions politiques et extérieures, offrant ainsi un modèle aux pays africains en quête de développement et d'autodétermination, affranchis des héritages coloniaux.

Il a qualifié les discussions tripartites avec les pays en aval d'équilibrées, fondées sur des principes et inclusives, reflétant l'influence régionale croissante d'Addis-Abeba et son attachement à la coopération.

Pour sa part, Sileabat Manaye, directeur de la diplomatie numérique au ministère des Affaires étrangères, a rappelé que l'Éthiopie s'est engagée sans relâche dans un dialogue diplomatique constant durant 14 ans pour répondre aux préoccupations des pays voisins.

Selon lui, cette démarche illustre l'approche mesurée et stratégique du pays.

Il a également souligné que le GERD symbolise l'aube d'un nouveau panafricanisme économique, posant les bases d'une vision géostratégique pour un développement durable.

L'expérience tirée de ces négociations, a-t-il ajouté, a renforcé la capacité de l'Éthiopie à défendre l'équité sur la scène internationale.

Selon Sileabat, l'achèvement du barrage dépasse le cadre d'une réussite nationale : il ouvre de nouvelles perspectives stratégiques et jette les fondations d'une géopolitique africaine unie et tournée vers l'avenir, fondée sur la solidarité plutôt que la division.