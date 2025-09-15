Soudan: Minawi rencontre l'ambassadeur d'Égypte

Le gouverneur du Darfour Minni Arko Minawi a déclaré sur sa page Facebook avoir eu aujourd'hui une réunion fructueuse avec l'ambassadeur Hani Salah, ambassadeur de la République d'Égypte au Soudan.

La réunion a abordé plusieurs questions, notamment la situation au Soudan et la position du Quartet à la lumière de sa déclaration, clarifiant ainsi la position de l'État sur la question.

Il a remercié l'Égypte pour sa position ferme à l'égard du Soudan et son unité dans toutes les instances internationales, soulignant qu'elle accueille un million de réfugiés.