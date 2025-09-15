Soudan: Kamil Idris rencontre l'Envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU

Le Premier ministre, Dr Kamil Idris, a reçu aujourd'hui dans son bureau l'Envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU, M. Ramadan Lamamra.

Dans un communiqué de presse publié à l'issue de la réunion, M. Lamamra a expliqué qu'il avait discuté avec le Premier ministre et des responsables de l'État de la mobilisation des énergies et de la clarification de la vision collective.

Il a ajouté : « Nous ne ménagerons aucun effort pour rassembler les populations et oeuvrer à l'unification des visions et des efforts en vue d'un avenir plus stable et plus prospère.»

L'envoyé de l'ONU a affirmé son engagement personnel à tout mettre en oeuvre pour aider le Soudan à surmonter les défis actuels, soulignant l'importance d'une action collective pour construire l'« avenir vert » souhaité par le peuple soudanais et auquel aspirent ses amis du monde entier.

Al-Amamra a ajouté : « Nous espérons nous revoir dans un avenir proche, car le processus de paix a fait des progrès significatifs et encourageants, et nous avons rempli une partie de notre devoir envers ce peuple frère, qui a tant donné aux autres peuples dans les moments difficiles, et qui est un exemple de générosité, de chevalerie et de sacrifice au nom des nobles valeurs humaines. »