Tunisie: Zaghouan - 12% des animaux de la région vaccinés contre la rage

14 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

La campagne régionale de vaccination des chats et des chiens contre la rage se poursuit dans toutes les délégations du gouvernorat de Zaghouan. Depuis son lancement le 2 septembre, 1724 animaux ont été vaccinés, ce qui représente plus de 12 % des 14 000 vaccinations prévues sur deux mois, selon Ridha Guesmi chef du département de la production animale à la direction régionale de l'agriculture.

La campagne est menée par des vétérinaires et des techniciens du ministère de l'Agriculture, répartis en six équipes, une par délégation.

Afin de faciliter la vaccination, cinq centres de vaccination permanents ont été mis en place dans les sièges des cellules d'orientation agricole à Nadhour, Fahs, Zriba, Bir Mcherga, et au siège du département de la production animale à Zaghouan.

Le responsable a assuré qu'aucun cas de rage n'a été enregistré chez les chats ou les chiens domestiques jusqu'à présent. Il a également précisé que les services de sécurité, en coordination avec les municipalités, poursuivent les campagnes de capture des chiens errants pour prévenir la propagation de la maladie.

